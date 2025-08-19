Game Science nous annonce Black Myth : Zhong Kui

Au final, on ignore si Black Myth : Wukong aura droit ou non un jour à son extension vu qu'à part la sortie dans quelques heures de la version Xbox Series, les développeurs de Game Science avait en fait toute autre chose à nous annoncer : Black Myth : Zhong Kui, donc une suite totalement autonome.
L'équipe se montre d'ailleurs transparente en expliquant que l'annonce n'avait que pour but de fêter le 20 août (une date importante pour eux si vous avez suivi) mais que le développement n'en est encore qu'à ses débuts. On sait juste que ce sera « proche » mais « différent », que ce sera toujours un jeu en modèle premium (pas F2P donc), 100 % solo, et que ça sortira sur PC et « consoles » un jour prochain.
UPDATE :
- Game Science précise finalement ne pas en avoir terminé avec Wukong donc que les fans gardent espoir d'une extension.
Dire qu'il y a un an, Wukong se faisait snober, blacklister, les développeurs calomniés par les médias JV ayant pignon sur rue.
Aujourd'hui ces médias-là s'inclinent devant l'inéluctable !
Et toujours cette D.A. dark fantasy orientale qui tabasse tout.
J'espère qu'ils arrêteront avec leurs murs invisibles grotesques et qu'ils engageront un expert en level design...
Mais vu le succès commercial et d'estime de Wukong, ils suivront la hype, et vu que ce futur Black Myth sera nettement plus suivi suite au succès de Wukong, la presse sera bcp plus clémente, comme elle les d'habitude.
Même si perfectible, si Wukong avait été financé ou dev par un gros éditeur historique, je pense quil aurait eu un meta plutôt autour des 90 que des 80, et il aurait été GOTY l'année dernière sans trop de soucis, même si Rebirth ou Astrobot ne démérite pas.
La presse ne sera pas plus clémente, au contraire, après autant de ventes et d'attention tu n'aurais aucune excuse pour sortir un jeu trop similaire à Wukong et avec les mêmes défauts.
Ils seront jugés sur l'évolution par rapport à Wukong, surtout que le jeu va sortir dans longtemps, voir en cross-gen.
Et entretemps on se mange des dizaines de DMC/souls-like inspiré de Wukong et sous UE5, va falloir bosser très dur pour vraiment se démarquer
Le tout premier trailer, c'est IGN qui l'a dévoilé, 10M de vues dont 3M en quelques jours. Le jeu a été montré dans un tas de conférences occidentales avant sa sortie donc non, ya pas de "les médias occidentaux ne l'ont pas mis en avant" ou l'ont mal noté parce que chinois ou parce que c’était pas un gros studio derriere (complot !), c'est bien l'inverse.
Si il n'a pas eu plus de 80 c'est pour des raisons qui doivent être clairement indiqué dans les tests (je l'ai pas encore fait).
Puis rien que dans le show de ce soir, c’était aussi la fête aux jeux chinois.
C'est pas pour demain, on est d'accord, mais assez confiant pour cette suite qui promet d'explorer un autre pan de la mythologie Chinoise
C'est une question de hype, d'aura, et ça va bien au delà du JV, bien au delà de la Chine, c'est un constat global, qui est très humain.
Le fait que jusqu'à peu les productions chinoises étaient au second, voir 3eme plan, elles n'ont jamais déclenché de hype, le studio est nouveau aussi, c'est humain et ça s'appelle un biais et non de la victimisation.
Quand je lis régulièrement le totem d'immunité de Nintendo, bah c'est la même chose, même si pour moi, c'est pas propre à Nintendo mais à tous les gros studios.
C'est non seulement humain, mais en plus tu peux rajouter une seconde couche avec la presse qui est le business, elle veut pas se fâcher avec les gros éditeurs qui les font vivre.
Non seulement le prochain BM sera du coup certainement mieux fini, mais avec le succès et la renommée acquise, ça lui suffira a obtenir un meta très certainement bien au delà de 80.
Sauf que j'attends de voir, ça va pas être si simple de faire un jeu vraiment mieux, le premier a aussi de belles qualités.
Ah et faudrait pas commencer des le premier message le procès d'intention.
Car après tu vas dire que je suis condescendant et blabla je connais la chanson
Je me fous bien que les jeux que j'apprécie aient un GOTY ou un bon meta tellement je leur donne aucune importance, j'ai passé l'âge pour ça.
Mais c'est pas pour autant que je me prive de commenter.
Dans ce cas je peux aussi dire "Ah bah Stellar Blade aurait dû avoir 90 et être GOTY, mais il est coréen alors les testeurs l'ont sous-noté".
C'est pour ça que t'en parle.
Leur donner de la valeur en est une autre.
Et Stellar Blade, peut être qu'il aurait pu être un peu mieux noté aussi, si c'est Platinum aux comma, qu'ils te le vendent comme le nouveau Bayonetta next gen, bah ça peut gagner quelques points.
Tout comme Skyward Sword à l'époque, son 93 meta d'ailleurs la réédition récente a perdu bizarrement 10 points meta, alors que NieR Replicant en a gagné 20 non?
On se demande bien pk.. la presse manque de recul, BMW il ressort en version Définitive dans quelques années sur PS6, c'est bien plus que 80 meta je pense vu les qualités et l'estime que le jeu à gagné.
kratoszeus ouais et c'était plutôt cool jeu très intéressant a suivre pour son univers, son lore, et même son écriture, ajoutons la générosité de l'expérience manette en main, c'est super beau, c'est plaisant a parcourir
oui voila ce sera pas simple, pour ça je ne me dis pas que ce prochain black myth aurait > 80.
Sinon franchement la couverture médiatique du jeu a été très dense, on a eu un gros mois d'articles, de reviews, de guides etc.
Mais il avait des défauts (je l'ai terminé sur PC perso) et ça ne me choque pas le 81 en toute honnêteté.
un BM2 si vraiment ils se remettent en question plutôt que se dire que c'était parfait et que tout est complot, on aura une masterclass
On verra bien mais connaissant les habitudes de la presse, leur prochain jeu, ou extension, si ça fait le job, je mettrais presque ma main à couper qu'ils le noteront mieux ^^
Pour moi le jeu est à sa place, c'est plutôt une longue liste de jeux occidentaux et Jap qui ne sont pas à leur place avec des meta a 90, voir même plus alors qu'ils ont rien à faire valoir de plus, c'est même plutôt le contraire. L'un est noté de façon assez neutre et juste, d'autres (la plupart des jeux des gros studios) sont clairement surnotes en comparaison..
D'ailleurs si je devais noter BMW, ça serait un 8/10. Le 9 je le réserve pour les jeux vraiment exceptionnels a mes yeux, TW3, BG3 par exemple.
Pour moi ya pas à victimisation à faire, ou a tomber dans les complots, j'en sais rien, j'ai aucune preuve sur ce titre, mais les biais sont humains et le business est le business on sait comm tourne monde, ici, ça ne joue probablement pas en faveur du moins.
Même si rêverai plutôt des jeux aussi ambitieux, mais sur les films culte de Bruce Lee et Jackie Chan