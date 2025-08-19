Game Science nous annonce Black Myth : Zhong Kui

Au final, on ignore siaura droit ou non un jour à son extension vu qu'à part la sortie dans quelques heures de la version Xbox Series, les développeurs de Game Science avait en fait toute autre chose à nous annoncer :, donc une suite totalement autonome.L'équipe se montre d'ailleurs transparente en expliquant que l'annonce n'avait que pour but de fêter le 20 août (une date importante pour eux si vous avez suivi) mais que le développement n'en est encore qu'à ses débuts. On sait juste que ce sera « proche » mais « différent », que ce sera toujours un jeu en modèle premium (pas F2P donc), 100 % solo, et que ça sortira sur PC et « consoles » un jour prochain.UPDATE :- Game Science précise finalement ne pas en avoir terminé avecdonc que les fans gardent espoir d'une extension.