Denshattack! va prouver qu'il est possible de faire des tricks avec un train

Présenté hier durant le rapide pré-show de 19h30,a déjà fait son petit effet de par sa vibe Dreamcast & Arcade, et juste l'originalité du concept : des défis à coups de grind et tricks… mais à bord d'un train ne connaissant pas trop le concept de gravité, tout comme ceux des adversaires de la corporation Miraido qui pourra même réunir ses trains pour former un grand mécha façon Megazord.Bref ça n'a aucun sens mais on déjà curieux de s'y essayer, et il faudra attendre le printemps 2026 pour cela, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.