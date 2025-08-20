Denshattack! va prouver qu'il est possible de faire des tricks avec un train
Présenté hier durant le rapide pré-show de 19h30, Denshattack! a déjà fait son petit effet de par sa vibe Dreamcast & Arcade, et juste l'originalité du concept : des défis à coups de grind et tricks… mais à bord d'un train ne connaissant pas trop le concept de gravité, tout comme ceux des adversaires de la corporation Miraido qui pourra même réunir ses trains pour former un grand mécha façon Megazord.
Bref ça n'a aucun sens mais on déjà curieux de s'y essayer, et il faudra attendre le printemps 2026 pour cela, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Étonnant qu’il n’y ai pas de version Switch
Un jeu inconnu qui semble faire l'unanimité avec un concept original.
wazaaabi e3ologue Je ne serais même pas étonné que Nintendo l'ai "bloqué" pour de pas faire de l'ombre à leur Kirby.