Denshattack! va prouver qu'il est possible de faire des tricks avec un train

Présenté hier durant le rapide pré-show de 19h30, Denshattack! a déjà fait son petit effet de par sa vibe Dreamcast & Arcade, et juste l'originalité du concept : des défis à coups de grind et tricks… mais à bord d'un train ne connaissant pas trop le concept de gravité, tout comme ceux des adversaires de la corporation Miraido qui pourra même réunir ses trains pour former un grand mécha façon Megazord.

Bref ça n'a aucun sens mais on déjà curieux de s'y essayer, et il faudra attendre le printemps 2026 pour cela, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 20/08/2025 à 07:23 par Gamekyo
e3ologue publié le 20/08/2025 à 07:27
deg que ça soit pas sur switch
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 07:31
Au moins c’est original
kalas28 publié le 20/08/2025 à 07:36
cette dinguerie
cyr publié le 20/08/2025 à 07:42
mattewlogan mouai. J'aime bien les trains, les jeux de simulation comme train sims world (j'attends désespérément un dlc pour la sncf, il on fait juste le tgv et ça date).... mais ça c'est un ovni. Peut on même parler de trains dans se cas là...
kujotaro publié le 20/08/2025 à 08:01
Ça manque tellement cette époque où on avait tout et n'importe quoi.
amario publié le 20/08/2025 à 08:04
Je.kiffe. j'attendrais une version switch
zampano publié le 20/08/2025 à 08:25
Le concept trop cool
gasmok2 publié le 20/08/2025 à 08:39
On mélange Densha de Go avec Jet Set Radio...et le résultat à l'air hyper fun
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 08:54
cyr J’imagine que ça doit intéresser certains un jeu pour les streamer certainement déjà
yanssou publié le 20/08/2025 à 09:03
Moi qui aime bien les trains, ça me botte bien.
xrkmx publié le 20/08/2025 à 09:11
Le meilleur jeu de la conf.
dormir13hparjour publié le 20/08/2025 à 10:26
Mdr
pimoody publié le 20/08/2025 à 10:53
Mon fils la vue et c'est l'euphorie
tristram publié le 20/08/2025 à 11:32
j'ai pas vu le Pré show et j'ai l'impression que c'était mieux que le show lui-même
wazaaabi publié le 20/08/2025 à 11:39
Pourquoi pas. Si la prise en main est bonne ça peux être fun.
Étonnant qu’il n’y ai pas de version Switch
krusty79 publié le 20/08/2025 à 12:27
Voila ce qu'on veut...
Un jeu inconnu qui semble faire l'unanimité avec un concept original.

wazaaabi e3ologue Je ne serais même pas étonné que Nintendo l'ai "bloqué" pour de pas faire de l'ombre à leur Kirby.
Fiche descriptif
Denshattack!
Nom : Denshattack!
Support : PC
Editeur : Fireshine Games
Développeur : Undercovers
Genre : autre
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
