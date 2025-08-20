recherche
Réclamé par le monde entier, Bubsy va revenir dans une nouvelle aventure en 3D
Pendant que plusieurs licences de la plates-formes semblent bloquées dans un placard au fond d'une cave, Bubsy continue de faire sa vie grâce à Atari et se voit annoncer un Bubsy 4D, véritable suite du dramatique (mais quelque part culte) épisode 32 bits. Et la signification du « 4D » ? Aucune si ce n'est un délire marketing.

Bref, ça sortira « un jour » sur absolument tous les supports sans exception : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.

publié le 20/08/2025 à 08:29 par Gamekyo
rogeraf publié le 20/08/2025 à 09:01
Bubsy, un jeu fantastique que j'avais retourné sur ma Jaguar lorsque j'avais 10 ans.
Hélas, Bubsy est tombé dans la 12D, la dimension défoncée ... Vide ce Bubsy 4D sera
ioda publié le 20/08/2025 à 09:26
Le problème de ces suites, c'est qu'elles arrivent soient trop tard, soient souvent après un épisode qui a détruit la saga en mode "on a appris de nos erreurs". Et dans tous les gars, à part les vieux, ça ne parlera pas à grand monde.

Bubsy est partie rejoindre son frère Blinx depuis bien longtemps.
ippoyabukiki publié le 20/08/2025 à 09:39
Petit j'y jouais sur snes. Alors je trouvais ça difficile (mais j'ai toujours été TRES mauvais aux jeux de plateforme) mais je trouvais que c'était un super jeu.
guiguif publié le 20/08/2025 à 10:00
Demon Turf du même studio était un bon jeu de plates-formes, donc ya moyen que celui-ci le soit aussi, meme si la DA...
sasquatsch publié le 20/08/2025 à 10:03
Mouarf, réclamé par le monde entier....????
magneto860 publié le 20/08/2025 à 10:09
J'ai tenté "Bubsy: The Woolies Strike Back" mais je me suis arrêté au tutoriel, tellement le gameplay m'a semblé immonde...
akinen publié le 20/08/2025 à 10:21
Les américains, toujours dans les bons plans

C’est comme le trailer Silent Hill full Japon mais doublé en anglais… Priceless
elenaa publié le 20/08/2025 à 10:32
C'est JDG qui va être content mdr
sardinecannibale publié le 20/08/2025 à 10:34
sasquatsch Ironie : "Figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre".
Définition du CNRTL.
thorgaal publié le 20/08/2025 à 10:43
c'est moche,rien ne vaut la 2D
dabaz publié le 20/08/2025 à 10:52
On réclame le retour du rongeur au pelage roux, autrement dit une suite ou un remake de Conker's Bad Fur Day.
sasquatsch publié le 20/08/2025 à 11:02
sardinecannibale merci javais compris, jai mis des points d'interrogation sans le vouloir,????
dabaz tout a fait thierry
alexkidd publié le 20/08/2025 à 11:10
moi j'aime bien Bubsy
lazer publié le 20/08/2025 à 11:18
j'avais joué a l'epoque mais j'avais pas specialement kiffé
guiguif publié le 20/08/2025 à 11:22
sasquatsch Tu dois sans doute mettre des smileys à partir de ton téléphone d’où le fait qu'ils ne sont pas reconnu par le site et que ça fait des "?" à la place.
Les seuls smiley qui fonctionnent sont ceux du site.
tristram publié le 20/08/2025 à 11:30
Atari qui fait des comebacks de la violence ...en même temps Atari ayant fusionné avec Infogrammes ca va faire des droles de chocapics.
rasalgul publié le 20/08/2025 à 11:43
L'horreur....
darksly publié le 20/08/2025 à 12:41
Ben pourquoi pas en fait, un bon petit jeu de plateforme si il n’est pas trop cher ça me tenterait en souvenir des heures passées sur la version megadrive
Fiche descriptif
Bubsy 4D
Nom : Bubsy 4D
Support : PC
Editeur : Atari
Développeur : Fabraz
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
