Réclamé par le monde entier, Bubsy va revenir dans une nouvelle aventure en 3D
Pendant que plusieurs licences de la plates-formes semblent bloquées dans un placard au fond d'une cave, Bubsy continue de faire sa vie grâce à Atari et se voit annoncer un Bubsy 4D, véritable suite du dramatique (mais quelque part culte) épisode 32 bits. Et la signification du « 4D » ? Aucune si ce n'est un délire marketing.
Bref, ça sortira « un jour » sur absolument tous les supports sans exception : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.
Hélas, Bubsy est tombé dans la 12D, la dimension défoncée ... Vide ce Bubsy 4D sera
Bubsy est partie rejoindre son frère Blinx depuis bien longtemps.
C’est comme le trailer Silent Hill full Japon mais doublé en anglais… Priceless
Définition du CNRTL.
dabaz tout a fait thierry
Les seuls smiley qui fonctionnent sont ceux du site.