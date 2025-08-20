Réclamé par le monde entier, Bubsy va revenir dans une nouvelle aventure en 3D

Pendant que plusieurs licences de la plates-formes semblent bloquées dans un placard au fond d'une cave, Bubsy continue de faire sa vie grâce à Atari et se voit annoncer un, véritable suite du dramatique (mais quelque part culte) épisode 32 bits. Et la signification du « 4D » ? Aucune si ce n'est un délire marketing.Bref, ça sortira « un jour » sur absolument tous les supports sans exception : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.