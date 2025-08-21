La Divina Commedia se dévoile, et ce ne serait finalement pas un Soulsborne de plus

Après, les milanais de Jyamma Games enchaîne rapidement avec l'annonce deet pas besoin d'être bilingue pour comprendre que nous aurons droit à une réadaptation de l'Enfer de Dante et des niveaux comme ennemis en rapport avec les Sept Pêchés Capitaux.Détail tout de même à prendre en compte : malgré le genre du premier cité et ce que laisse entrevoir ce premier teaser, on ne serait pas dans un énième Soulsborne mais un action-RPG plus classique emprunt de « hack'n slash », mais on attendra du gameplay pour vérifier. Pas de date pour le moment.