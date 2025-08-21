La Divina Commedia se dévoile, et ce ne serait finalement pas un Soulsborne de plus
Après Enotria : The Last Song, les milanais de Jyamma Games enchaîne rapidement avec l'annonce de La Divina Commedia et pas besoin d'être bilingue pour comprendre que nous aurons droit à une réadaptation de l'Enfer de Dante et des niveaux comme ennemis en rapport avec les Sept Pêchés Capitaux.
Détail tout de même à prendre en compte : malgré le genre du premier cité et ce que laisse entrevoir ce premier teaser, on ne serait pas dans un énième Soulsborne mais un action-RPG plus classique emprunt de « hack'n slash », mais on attendra du gameplay pour vérifier. Pas de date pour le moment.
J'avais beaucoup aimé Dante's Inferno à l'époque.
Je l'avais refait sur XSX il y a quelques temps via GP (résolution boostée et 60fps)
Le jeu reste très bon, mais à souffert de la comparaison avec un certain God of War 3, qui lui, faisait tout mieux, le tout à un mois d'intervalle entre les 2