La Divina Commedia se dévoile, et ce ne serait finalement pas un Soulsborne de plus
Après Enotria : The Last Song, les milanais de Jyamma Games enchaîne rapidement avec l'annonce de La Divina Commedia et pas besoin d'être bilingue pour comprendre que nous aurons droit à une réadaptation de l'Enfer de Dante et des niveaux comme ennemis en rapport avec les Sept Pêchés Capitaux.

Détail tout de même à prendre en compte : malgré le genre du premier cité et ce que laisse entrevoir ce premier teaser, on ne serait pas dans un énième Soulsborne mais un action-RPG plus classique emprunt de « hack'n slash », mais on attendra du gameplay pour vérifier. Pas de date pour le moment.

publié le 21/08/2025 à 07:24 par Gamekyo
tristram publié le 21/08/2025 à 08:01
Dante's Inferno etait bon dans son genre mais j'imagine pas le meme jeu ressortir de nos jours . apres avoir testé Enotria qui n'avait pas grande ambition et peu de choses pour lui il y a de quoi rester septique dans ce voyage jusqu'a la trinité.
gasmok2 publié le 21/08/2025 à 08:22
tristram
J'avais beaucoup aimé Dante's Inferno à l'époque.
Je l'avais refait sur XSX il y a quelques temps via GP (résolution boostée et 60fps)
Le jeu reste très bon, mais à souffert de la comparaison avec un certain God of War 3, qui lui, faisait tout mieux, le tout à un mois d'intervalle entre les 2
