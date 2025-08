Un nouveau trailer pour Lost Soul Aside

Après avoir eu droit à sa vidéo de gameplay à l'occasion du dernier ChinaJoy (toujours en cours d'ailleurs),a aujourd'hui droit à quelque chose d'un peu plus condensé au travers de ce trailer parlant des différents types d'armes avec cette particularité de pouvoir faire des combos mixés en switchant de l'une à l'autre à loisir.On vérifiera bientôt si le feeling et les possibilités sont bien au rendez-vous, le lancement étant prévu pour la fin du mois (29 août) sur PC et PlayStation 5.