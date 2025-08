Reanimal : le prochain Tarsier a sa nouvelle bande-annonce, son collector et une période de lancement

Même s'ils ont été annoncés plus ou moins en même temps pour un lancement plus ou moins proche, le retard pour chacun fait quesera le premier à sortir (en octobre pour rappel) pendant que les papas de la franchise, partis chez Embracer, nous balanceront le très attirant et malsainpour début 2026 (PC, PS5, XBS, Switch 2).THQ Nordic nous en propose une nouvelle bande-annonce avec ouverture des précommandes pour faire un point sur les prix : 39,99€ dans la version de base, 59,99€ la Deluxe intégrant notamment le Season Pass (car il y en aura un) et enfin le Collector à 199,99€ pour ajouter des goodies dont un duo de figurines à placer en évidence sur une étagère pour faire fuir votre prochain date.