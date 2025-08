Battlefield 6 livre la totale sur son multi

Après nous avoir fait galérer pendant des mois,prend enfin forme dans sa communication et c'est dans la foulée du reveal trailer de la campagne que DICE peut enfin aborder le plus important : le multi donc, et accessoirement la confirmation d'un lancement pour le 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Pour ceux qui demandent, Vince Zampella vient d'affirmer n'avoir aucun plan pour un portage sur Switch 2, pour d'évidentes raisons qu'il est inutile de spécifier.Bref, c'est donc à travers les différentes vidéos ci-dessous que l'équipe fait le tour du propriétaire autant dans le système de classe que les différents modes en passant par les 9 maps dont une version remasterisée de la populaire « Operation Firestorm » de. Vu les données leakées, 3 autres maps reliftées devraient débouler très rapidement, probablement dès la Saison 1 qui interviendra peu de temps après le lancement.Dernier point : une bêta ouverte sera proposée à tous et sur tous les supports, en deux temps (9/10 août, 14/17 août) avec même un rab à obtenir le 7/8 août sous condition d'une clé d'accès délivrée… par les twitcheurs partenaires.