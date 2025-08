[RUMEUR] Starfield attendra le printemps 2026 pour se donner une nouvelle chance (PS5 + extension) [RUMEUR] Starfield attendra le printemps 2026 pour se donner une nouvelle chance (PS5 + extension)

Selon les sources renseignées de MP1st, le silence de Bethesda autour de Starfield n'est pas lié à un soudain abandon du suivi ni inversement au fait que tous les plans se déroulent comme prévu : les développeurs auraient décidé, suite à la mauvaise réception de Shattered Space, de prendre plusieurs mois supplémentaires pour pondre une deuxième extension digne de ce nom.



Cette dernière n'arriverait donc qu'au printemps 2026, simultanément au lancement de la version PlayStation 5 et d'une upgrade améliorant plusieurs aspects du jeu. Une sorte de « second lancement » dira t-on.



Les mêmes sources précisent qu'aucune annonce ne sera faite à la GamesCom, mais que quoi qu'il arrive, Microsoft n'aurait pas non plus l'intention de nous refaire le coup du shadow-drop de TES4 Oblivion Remastered.