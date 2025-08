Déjà 5,6 millions de Mario Kart World + mise à jour des données softwares Switch 1 Déjà 5,6 millions de Mario Kart World + mise à jour des données softwares Switch 1

Petit point software comme de coutume avec Nintendo suite au dernier rapport fiscal, forcément un peu vide pour ce qui concerne la Switch 2 en notant du coup le silence palpable fait sur Welcome Tour. L'entreprise se montre également silencieuse sur ses « Switch 2 Edition » (donc les Zelda), avec ou sans upgrade, ce qui ne va pas arranger les affaires des amateurs de chiffres.



(Chiffres arrêtés au 30 juin 2025, entre parenthèses les données sur 3 mois)



TOP 10 des meilleures ventes first-party Switch 1 :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 68,86 millions (+ 660.000)

2) Animal Crossing : New Horizons : 48,19 millions (+ 370.000)

3) Super Smash Bros. Ultimate : 36,55 millions (+ 310.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 33,04 millions (+ 230.000)

5) Super Mario Odyssey : 29,5 millions (+ 220.000)

6) Pokémon Ecarlate & Violet : 27,15 millions (+ 360.000)

7) Pokémon Epée & Bouclier : 26,84 millions (+ 120.000)

8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,93 millions (+ 200.000)

9) Super Mario Party : 21,19 millions (+ 30.000)

10) New Super Mario Bros. DX : 18,36 millions (+ 110.000)



Unique représentant Switch 2 :



1) Mario Kart World : 5,63 millions