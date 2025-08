Nintendo a réussi à écouler près de 6 millions de Switch 2 pour son premier mois Nintendo a réussi à écouler près de 6 millions de Switch 2 pour son premier mois

Dévoilé ce matin, le premier rapport fiscal de Nintendo en lien avec la Switch 2 vient donc dresser un état concret des lieux : 5,82 millions de Switch 2 écoulées au 30 juin 2025, soit comme on le savait déjà un record absolu dans l'histoire, devant ceux de la PlayStation 5 et la PlayStation 4. Le rythme a néanmoins ralenti depuis, faute de stock avec de nombreuses ruptures dans certains pays et le besoin de faire en sorte que le premier noël soit réussi, encore plus avec l'apport de Légendes Pokémon Z-A.



Au 30 juin 2025 :

- 2,08 millions aux USA

- 1,34 million en Europe

- 1,27 million au Japon

- 1,13 million dans le reste du monde



Notons que si la CA a évidemment explosé, il en est autre pour le bénéfice net dont la hausse par rapport à 2024 n'est lié qu'à la vente de quelques actions porteuses. Une situation aucunement surprenante vu qu'à ce stade, les ventes softwares Switch ont drastiquement ralenti, pendant qu'il est trop tôt pour chercher une grande marge bénéficiaire pour une console à peine née.



Ajoutons que la Switch 1 atteint elle 153,1 million d'unités écoulées dans le monde.