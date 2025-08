Marvel Tokon Fighting Souls : la grosse présentation pour fêter le début de l'EVO 2025

Au moment où va sonner le gong de l'EVO 2025, Arc System Works balance une grosse présentation pour tout savoir sur le gameplay de, son adaptation surprise de l'univers Marvel pour le compte des PlayStation Studios (tout aussi inattendu) et donc le lancement tombera en 2026 sur PC et PlayStation 5.Dans les grandes lignes, ce sera un jeu en 4V4 dont la particularité est que l'ensemble de l'équipe partage la même jauge de vie, et qu'il faut prendre en compte que seuls 2 de vos combattants sont accessibles d'entrée, les autres étant à débloquer selon certaines conditions comme en voyer valser l'opposant pour changer de décors. Plus votre team sera complète, plus la jauge de vie ainsi que celle du Skill augmentera en conséquence (celle là même qui permet de déclencher les Super et Ultimate très coûteux).Dans le lot, les développeurs évoquent également une système de double-parry, comme si un seul ne nous suffisait pas : en maintenant le bouton d'attaque + Assist lors d'un enchaînement adverse, il sera possible de le stopper MAIS l'attaquant pourra « contrer le contre » et même, si effectué au poil de cul près, stopper toute possibilité au malheureux d'invoquer ses alliés pendant un certain temps. Bref, c'est un jeu d'attaque, et de skill à haut level.