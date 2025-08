Bioshock 4 prend du retard en interne Bioshock 4 prend du retard en interne

Il y a bien des années de cela, Take-Two nous annonçait la mise en chantier du nouveau Bioshock, orphelin de Ken Levine néanmoins voisin vu que travaillant sur Judas pour le compte du même éditeur.



Bref, on ne peut pas dire que l'on a depuis croulé sous les informations (rien, en fait), et nous ne sommes surtout pas prêt d'en voir la couleur selon un rapport de Bloomberg : le projet doit être remanié en profondeur à cause d'un scénario jugé insatisfaisant et devant être repensé « dans les prochains mois ».



Fait rare, Take-Two a accepté de confirmer publiquement les informations, estimant avoir entre ses mains « un bon jeu », mais veut impérativement « en proposer un excellent ».