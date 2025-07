Square Enix confirme Octopath Traveler 0 sur tous les supports, et ça arrive rapidement [UP]

Pas encore demalgré les intentions évoquées par le réalisateur il y a déjà plusieurs années, mais un, préquelle de la franchise ayant déjà rencontré un certain succès et dont la sortie a le mérite de surprendre : ce sera déjà pour le 4 décembre (PC, PS5, XBS, Switch 1/2), soit seulement environ un mois aprèsPour le reste, nous devrions être dans la même formule que les deux premiers, avec tout de même l'arrivée d'un classique village à reconstruire, mais aussi des modifications dans le système de combat qui devrait faire intervenir (par le switch) les 8 combattants.UPDATE :- Il s'agira d'une sorte de portage de l'épisode mobile, débarrassé de tous les éléments gacha, avec un nouveau fil rouge, de nouveaux apports scénaristiques et du remaniement dans le système de combat.- Le prix sera moindre (49,99€).- Malheureusement, aucune traduction FR.