Officiel : plus de 8 ans après sa sortie, la Switch 1 va augmenter de prix aux USA [UP] Officiel : plus de 8 ans après sa sortie, la Switch 1 va augmenter de prix aux USA [UP]

Nintendo of America fait en sorte de reculer l'échéance qui impactera inévitablement un jour sa nouvelle console, et à l'instar du Canada, annonce officiellement rattraper la hausse des taxes… en misant sur la Switch 1.



Ainsi, à compter du 3 août, toutes les Switch 1 (OLED, classique et Lite) verront leurs prix augmenter de quelques dizaines de dollars aux USA, de même que certains Amiibo, la fameuse horloge Alarmo mais aussi quelques accessoires Switch 2.



Pas de précisions et reste que pour l'heure, Switch 2 et jeux new comme old-gen ne sont pas concernés, de même que les offres d'abonnement NSO.





UPDATE :

- Switch OLED désormais à 399,99$ (+50$)

- Switch classique à 339,99$ (+40$)

- Switch Lite à 229,99$ (+30$)



Pour rappel, la Switch 2 est à 449,99$...