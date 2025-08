Charts Japon : Mario Party prend du rab sur Switch 2

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 21 au 27 juillet 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On l'a dit à de nombreuses reprises et le rapport du jour appuie encore plus ce constat : déjà que sans le numérique, il est impossible d'établir la portée du succès de certains produits mais que dire lorsqu'avec un titre commesur Switch 2, la majorité des « ventes » viendront des upgrades dont nous n'avons pas les données ?Résultat, le plus intéressant viendra de la bonne deuxième semaine de, du rapide coucou du Soulsborne chinoiset du fait que la Switch 2 continue de faire route à toute vitesse vers le cap des 2 millions.