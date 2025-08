USA : les nouveaux prix officiels de la Switch 1 USA : les nouveaux prix officiels de la Switch 1

C'est aujourd'hui, le 3 août 2025 et donc plus de 8 ans après son lancement, que la Switch 1 augmente officiellement de prix aux USA pour combler un peu la problématique de la taxe Trump sans du coup trop impacter la situation de sa « New Gen » et même motiver un peu plus les indécis de plusieurs années à franchir le pas pour la Switch 2 tant l'écart de prix se retrouve amoindri.



Les prix définitifs viennent de tomber, et ça pique.



- Switch OLED : 399,99$ (449,99$ la Switch 2)

- Switch Classique : 339,99$

- Switch Lite : 229,99$



- Paire de Joy-Con 1 : 89$ !!! (94,99$ les Joy-Cons 2)

- Controler Pro Switch 1 : 79,99$ (84,99$ le 2)



Et pour ce qui concerne aussi (dans un sens) les joueurs Switch 2 :



- Pad NSO NES : 69,99$

- Pad NSO SNES : 34,99$

- Pad NSO N64 : 54,99$

- Pad NSO MegaDrive : 54,99$

- Amiibo : 19,99$

- Amiibo Double Pack : 34,99$/39,99$ au cas par cas