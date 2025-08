Lords of the Fallen : un dernier (?) patch correctif et une baisse de prix définitive

On a l'habitude des promotions à outrance jusqu'à atteindre un jour les -80 % (hors Nintendo) et conscient que plus personne n'achètera aujourd'huien dehors des soldes, CI Games opte pour une baisse de prix définitive en passant le jeu sur tous les supports à 29,99€ seulement. L'occasion de rappeler que la MAJ 2.0 apportait un « Pass Ami » permettant d'inviter quelqu'un qui ne possède pas le jeu pour en faire l'intégralité en coop.Et comme l'équipe ne semble toujours pas vouloir lâcher son produit alors que la majorité du studio bosse en arrière-plan sursoit-disant prévu pour 2026 (mais on y croit moyen), voilà que débarque en simultané un patch 2.0.55 avec de nouveaux correctifs, un rééquilibrage plus favorable sur le loot PVP et même des animations affinées sur la marche et la course.