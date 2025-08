Hunter x Hunter NxI : les persos du Pass 1

Un peu passé inaperçu, on ne va pas se mentir,doit tout de même tenter un truc sur la longueur et la dernière bande-annonce rappelant l'existence du Season Pass « 1 » (donc y en aura d'autres on imagine) permet de casser tout secret vu les silouhettes.Ce sera donc :- Neferpitou (ça, on savait déjà) pour fin 2025- Phinks Magcub de la Brigade Fantôme pour début 2026- Shizuku Murasaki de la même Brigade pour le printemps 2026- Le plus surprenant Zeno Zoldyck pour l'été 2026Voilà.