Les derniers plans sur Virtua Fighter 5 R.E.V.O. + nouvel aperçu du prochain épisode

On reste dans le domaine de la baston avec un point suren débutant avec un nouvel aperçu du prochain épisode qui n'a pas encore de nom (ni de date, ni de supports, rien) mais au moins une vidéo un peu plus « legit » que la première, et la confirmation de bons gros plans de finish pour faire hurler la scène eSport.En attendant, SEGA nous rappelle l'arrivée le 30 octobre desur PlayStation 5 et Xbox Series (plus tard sur Nintendo Switch 2) avec en arguments :- 50 % de réduction pour les possesseurs PS5/4 de, et ce même pour ceux qui l'ont choppé via le PS Plus.- Total cross-play.- Nouveau mode solo avec des IA basés sur les différents joueurs en ligne.- Dural devient jouable.- Mode Training drastiquement amélioré.