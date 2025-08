Au moins, il y aura un Blade dans Marvel Rivals

Wesley Snipes va devoir s'y faire : il y aura bientôt un peu plus « qu'un seul Blade » avec l'arrivée du chasseur de vampires dans, et ce dès le 8 août prochain dans le cadre de la Saison 3.5. En voici de suite le trailer de présentation.Une bonne nouvelle pour les fans du « héros » pas bien chanceux depuis quelques temps vu qu'en dehors d'une apparition surprise dans un certain film, son reboot MCU semble aujourd'hui tellement au point mort qu'une annulation ne surprendrait même plus (surtout quand la remise à zéro de l'univers est officiellement prévu fin 2027). Pendant ce temps, l'adaptation chez Arkane suit son cours mais bien moins rapidement que prévu avec une full-prod lancée un an après l'annonce.