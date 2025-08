Pour ses 40 ans, Rare va sortir une cartouche Evercade, incluant le Conker de la GBC

Principal studio de soutien à Nintendo pendant de nombreuses années, Rare fête aujourd'hui ses 40 ans de carrière auprès de Microsoft. La société a commencé à dérouler ses divers goodies sur les réseaux sociaux dont une jolie manette Xbox à précommander chez ShopTo (90$ hors fdp tout de même) et un artwork jonché de nostalgie, mais le truc pour l'heure le plus inattendu reste l'annonce d'une compilation… en cartouche Evercade, donc dédiée à cette gamme de consoles salon/portable rétro.C'est donc en novembre que déboulera la cartouche(par une intense réflexion, on suppose donc qu'il y en aura un jour une deuxième) pour 29,99€ avec 12 jeux dont en surprise(non présent dans lasur Xbox), un jeu assez méconnu de la Game Boy Color, à l'époque préquelle d'un épisode 64 avant que l'entreprise ne parte dans le délire sexe/cradasse/alcooloAtic Atac (ZX Spectrum)Gunfright (ZX Spectrum)Jetpac (ZX Spectrum)Knight Lore (ZX Spectrum)Lunar Jetman (ZX Spectrum)Sabre Wulf (ZX Spectrum)Underwurlde (C64)Cobra Triangle (NES)R.C. Pro-Am (NES)Battletoads (NES)Conker's Pocket Tales (GBC)Notons également que la cartouche Evercade inclura une relique de l'ancien monde : un manuel (et en couleurs !).