Silent Hill f assume son orientation ''action''

Certains l'auront déjà remarqué avec le gameplay de ces dernières semaines et c'est auprès du magazine japonais Game Spark que NeoBards Entertainment nous l'a fait sans langue de bois : oui,sera plus orienté action que dans les habitudes de la franchise (au moins les épisodes canon quoi) et ce dans le but d'attirer une audience fraîche, si possible jeune.Une surprise déjà vu le scénariste (Ryukishi07) pro Visual Novel, mais aussi des craintes quand on sait que le studio attitré est celui des mauvais spin-off de, aussi bienet. D'où les esquives poussées, les contres et les attaques spéciales, sans pour autant tomber dans le hack'n slash car on reste dans l'horreur, une certaine forme de tension et l'envie non pas de rameuter les bourrins mais plutôt les amateurs de « jeux d'action exigeants ».A vérifier le 25 septembre 2025 (PC/PS5/XBS), ironiquement le même mois que, le nouveau jeu des papas de, les mêmes qui en parallèle préparent une refonte équivalente pour le premier épisode.