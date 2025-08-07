GamesCom '25 : Hollow Knight Silksong sera également jouable du côté de Nintendo
Toujours en attente d'une date et QUI SAIT si le Indie World de cette après-midi ne sera pas le bon moment, Hollow Knight Silksong a au moins le mérite après tant d'années de prouver qu'il est prêt à être essayé par le plus grand nombre : outre sa présence sur le stand Xbox (même sur la ROG Ally Xbox), cette suite sera également jouable sur le stand Switch 2 de la GamesCom aux côtés de Hades II (dont on aimerait bien aussi la date console), Metroid Prime 4 et Légendes Pokémon Z-A (entre autres).
La GamesCom qui ouvrira ses portes le 19 août, précédé la veille de l'habituelle conférence d'ouverture de Geoff Keighley. Un Future Game Show se tiendra également le 20.
publié le 07/08/2025 à 11:05 par Gamekyo