GamesCom '25 : Hollow Knight Silksong sera également jouable du côté de Nintendo GamesCom '25 : Hollow Knight Silksong sera également jouable du côté de Nintendo

Toujours en attente d'une date et QUI SAIT si le Indie World de cette après-midi ne sera pas le bon moment, Hollow Knight Silksong a au moins le mérite après tant d'années de prouver qu'il est prêt à être essayé par le plus grand nombre : outre sa présence sur le stand Xbox (même sur la ROG Ally Xbox), cette suite sera également jouable sur le stand Switch 2 de la GamesCom aux côtés de Hades II (dont on aimerait bien aussi la date console), Metroid Prime 4 et Légendes Pokémon Z-A (entre autres).



La GamesCom qui ouvrira ses portes le 19 août, précédé la veille de l'habituelle conférence d'ouverture de Geoff Keighley. Un Future Game Show se tiendra également le 20.