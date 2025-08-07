recherche
GamesCom '25 : Hollow Knight Silksong sera également jouable du côté de Nintendo
Toujours en attente d'une date et QUI SAIT si le Indie World de cette après-midi ne sera pas le bon moment, Hollow Knight Silksong a au moins le mérite après tant d'années de prouver qu'il est prêt à être essayé par le plus grand nombre : outre sa présence sur le stand Xbox (même sur la ROG Ally Xbox), cette suite sera également jouable sur le stand Switch 2 de la GamesCom aux côtés de Hades II (dont on aimerait bien aussi la date console), Metroid Prime 4 et Légendes Pokémon Z-A (entre autres).

La GamesCom qui ouvrira ses portes le 19 août, précédé la veille de l'habituelle conférence d'ouverture de Geoff Keighley. Un Future Game Show se tiendra également le 20.
publié le 07/08/2025 à 11:05
commentaires (5)
vyse publié le 07/08/2025 à 11:17
Ahhhh ennfiiin ça arrive !!!
wazaaabi publié le 07/08/2025 à 11:22
Ça commence à sentir bon
zampano publié le 07/08/2025 à 11:36
Espérons une date cette aprèm
mrvince publié le 07/08/2025 à 14:24
On rappellera que le jeu était aussi jouable y'a des années peu de temps après son annonce. On connait la suite.
sonilka publié le 07/08/2025 à 15:18
Effectivement comme mentionné par mrvince, le jeu a deja été jouable par le passé. N'empêche il va quand meme etre temps que tout ca se termine. Pour le studio surtout qui semble s'être perdu dans une boucle en repassant encore et encore sur le jeu pour le peaufiner.
Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
PC
N.C
Team Cherry
action
PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
