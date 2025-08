Kirby et le Monde Oublié : le tour d'horizon de la version Switch 2 avec son extension

En excluantla semaine prochaine (qui peut néanmoins intéresser du monde attention), la principale cartouche first-party du mois d'août sur Switch 2 sera un remaster, précisément celui dedont voici la présentation complète.Le principal argument de cette édition est bien entendu l'extension (non proposée sur Switch 1 quoi qu'il arrive), en plus d'une amélioration de la résolution et du frame-rate pour le jeu de base.Bref, c'est prévu pour le 28 août, en achat Switch 2 ou en upgrade numérique si vous possédez l'original (20€).