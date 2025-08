Suikoden Star Leap : la nouvelle présentation

Plus tôt dans l'après-midi, Konami s'est chargé de livrer une nouvelle présentation de, prochain épisode de la franchise néanmoins spin-off car dédié uniquement au monde du F2P (sur PC et mobile), et ce malgré un aspect esthétique qui aurait quand même fait vachement plaisir aux consoleux.La vidéo dévoile les deux types de combat (tour par tour classique, et STR pour les batailles à plus grande échelle) et la possibilité si on le souhaite d'inviter 5 autres joueurs dans sa partie pour certains affrontements.Toujours pas de date en revanche.