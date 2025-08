Genshin Impact va abandonner la PS4 Genshin Impact va abandonner la PS4

Le contenu de Genshin Impact ne faisant qu'augmenter avec le temps (et le poids du jeu avec), MiHoYo annonce la fin du support de la version PlayStation 4 « pour des raisons techniques » avec un plan de mise à mort en 3 étapes :



- Retrait du jeu du PS Store le 10 septembre 2025.

- Fermeture de la boutique in-game le 25 février 2026.

- Fermeture de l'accès aux joueurs PS4 le 8 avril 2026.



On ne cachera pas que l'une des raisons est aussi une (logique) audience en chute sur cette machine vu que le titre continuera de tourner sur mobile mais avec néanmoins une upgrade des exigences hardware. Sur iOS, il faudra par exemple au moins un iPhone 12 pour le faire tourner dans de bonnes conditions.



Et pour ceux qui demandent, nous restons sans nouvelle d'une éventuelle version Switch 2.