La PlayStation 5 passe les 80 millions
Petit bilan fourni par Sony qui nous annonce que la PlayStation 5 a dépassé le cap des 80,3 millions d'unités écoulées dans le monde à la date arrêtée du 30 juin 2025, soit 2,5 millions de consoles supplémentaires durant le printemps. C'est 100.000 de plus qu'au printemps 2024, ce qui est une très bonne chose pour un cycle de décroissance encore plus avec le face-à-face financier avec la Switch 2, mais quelques promos et la perspective même lointaine de GTA VI permet à Sony de maintenir une bonne cadence.
Sur le même temps de carrière, la PlayStation 5 accuse désormais 2 millions de retard sur la PlayStation 4, mais dans des circonstances toutes autres : outre les énormes ruptures des deux premières années, la PS5 coûte bien plus chère que la PS4 lorsqu'elle avait 5 ans (ne parlons même pas du comparo PS5 Pro/PS4 Pro).
Pour le reste :
- 123 millions d'utilisateurs actifs au 30 juin 2025 (+ 7 millions, malgré le retrait de l'obligation de compte PSN sur Steam).
- 65,9 millions de jeux vendus en un trimestre (+ 12,3 millions).
- 83 % des ventes de jeux complets étaient en dématérialisés (+ 3%).
- Toujours aucune MAJ des chiffres PS Plus.
La PS5 se maintient à la 12e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et devrait sans nul doute gagner deux rangs d'ici la fin d'année en dépassant GBA et PSP.
publié le 07/08/2025 à 07:51 par Gamekyo
Alors oui, peu de jeux ont tiré profit du potentiel technologique de la console
Pareil chez la concurrence
Et de toute façon on va finir par atteindre un plafond de verre les jeux coûte trop cher ou alors coucou IA.
Il y a eu beaucoup de grands jeux et c’est le plus important et ce n’est pas fini.
Par contre pour moi justement elle ne peut pas être en décroissance à mi-vie quand les vrais jeux ps5-only sont principalement apparus à partir de 2023 et GTA VI sort dans moins d’un an (sauf nouveau report)
Cette narrative de la décroissance c’est pas ok, pas d’excuse pour moi si ça baissait, hormis le contexte economique dans certains pays
grundbeld
Les gens demandent le choix en très grande majorité, ton mario kart est à 60-70€ en boutique, revendable et 90€ sur eshop lié à ton compte sans possibilité de revente, il n’y a aucun débat à avoir quand un camp demande le choix et l’autre de le restreindre à juste du demat.
Faites ce que vous voulez, j’ai moi meme des jeux en demat type mario kart du bundle, mes jeux steam etc, par contre venir provoquer et demander la fin du blu-ray ou du physique c’est pas du golemisme en face mais de la sidération
Je me régale avec la Pro
J’ai du mal à croire qu’il y ait 83% de ventes dématérialisées
Il doit y avoir essentiellement que des jeux indés à petit prix sans version boîte qui sont majoritairement compter là-dedans
Et pourquoi ça précise "jeux complets" ?! A la base, un jeu est complet, non ?!
Ce n’est pas clair tout ça
Vivement que le démat se calme
Donc 5 ans plus tard, le score n'aurait pas changer.....
icebergbrulant le demat, mais franchement quand on est dedans , on peut pas revenir en arrière....
(Pour ceux qui ne revendent pas leur jeux)
Je suis complètement d'accord avec toi. Les jeux coûtent trop cher. Et pourtant tu as des jeux qui ont un modèle économique ( clair obscure par exemple) qui peut se permettre de ne pas être a 80 balles.
En vrai je pense que c'est les gros studios qui en pâtissent. Ea, ubi, et leur AAA voir AAAA LOL se sont pris les pieds dans le tapis et c'est très bien.
En revanche quand je vois que 83% des jeux sont achetés en dématérialisé je trouve ça fou.
En ce qui concerne la PS5 , c'est vrai que finalement peu de jeux exploitent le potentiel de la PS5. Je suis sûre de 90%des jeux voir plus tourneraient sur PS4.
Donc perso pas hyper urgent de voir débarque la ps6.
En ce qui concerne l ia, perso je ne trouve pas que ça soit une mauvaise chose, si elle permet de gagner du temps et de ne pas tomber dans une génération des jeux.
Ouvrir un zoo en mode franchise / en ligne sur Planet Zoo, ca reste une bonne minute d'attente.
celebenoit84 Le demat permet d'acheter ses jeux moins chers justement. Si tu enlèves les promos hebdomadaires, pas sûr que les gens restent sur le démat. Moi en tous cas je stoppe tout.
Si ça arrivait, je jouerai beaucoup moins
shirou Hmm... ça se tient
J'ai attendu jusqu'à la PS5 Pro mais quand j'ai vu 920€ le bousin avec le lecteur j'ai préféré me refaire un PC.
On a pas les chiffres de la Pro sur ces 80 millions ?
D'un côté c'est pas énorme comme chiffre avec 0 concurrence de la part de Xbox quand on y pense, ça aurait dû être bien plus haut.
Ce qui confirme qu'ils règnent en Maîtres dans le salon, dans la catégorie haut de gamme. Les haters ont plus que leurs yeux pour pleurer devant les faits accomplis.