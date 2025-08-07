recherche
News / Blogs
La PlayStation 5 passe les 80 millions
Petit bilan fourni par Sony qui nous annonce que la PlayStation 5 a dépassé le cap des 80,3 millions d'unités écoulées dans le monde à la date arrêtée du 30 juin 2025, soit 2,5 millions de consoles supplémentaires durant le printemps. C'est 100.000 de plus qu'au printemps 2024, ce qui est une très bonne chose pour un cycle de décroissance encore plus avec le face-à-face financier avec la Switch 2, mais quelques promos et la perspective même lointaine de GTA VI permet à Sony de maintenir une bonne cadence.

Sur le même temps de carrière, la PlayStation 5 accuse désormais 2 millions de retard sur la PlayStation 4, mais dans des circonstances toutes autres : outre les énormes ruptures des deux premières années, la PS5 coûte bien plus chère que la PS4 lorsqu'elle avait 5 ans (ne parlons même pas du comparo PS5 Pro/PS4 Pro).

Pour le reste :

- 123 millions d'utilisateurs actifs au 30 juin 2025 (+ 7 millions, malgré le retrait de l'obligation de compte PSN sur Steam).
- 65,9 millions de jeux vendus en un trimestre (+ 12,3 millions).
- 83 % des ventes de jeux complets étaient en dématérialisés (+ 3%).
- Toujours aucune MAJ des chiffres PS Plus.

La PS5 se maintient à la 12e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et devrait sans nul doute gagner deux rangs d'ici la fin d'année en dépassant GBA et PSP.
0
Qui a aimé ?
publié le 07/08/2025 à 07:51 par Gamekyo
commentaires (21)
grundbeld publié le 07/08/2025 à 07:54
Toujours aussi surpris du golemisme des gens à propos du dématérialisé. Sinon objectivement les ventes sont bonnes. Le truc, c’est de se demander est-ce mérité ? Moi je pense que non.
negan publié le 07/08/2025 à 07:59
Le narratif de guiguif sur le fait que les jeux Playstation sortent sur PC et ferait du mal aux ventes prend un coup dans les gencives
mattewlogan publié le 07/08/2025 à 08:01
Moi je trouve quand même que c’est une belle génération de consoles, ne serait-ce que les temps de chargement réduits, ça ajoute beaucoup par rapport à la PS4
Alors oui, peu de jeux ont tiré profit du potentiel technologique de la console
Pareil chez la concurrence
Et de toute façon on va finir par atteindre un plafond de verre les jeux coûte trop cher ou alors coucou IA.
Il y a eu beaucoup de grands jeux et c’est le plus important et ce n’est pas fini.
kratoszeus publié le 07/08/2025 à 08:05
Gta 6 l'année prochaine elle va péter des records de ventes . En espérant wolverine la même année
wickette publié le 07/08/2025 à 08:06
Et encore, sans Yotei et GTAVI

Par contre pour moi justement elle ne peut pas être en décroissance à mi-vie quand les vrais jeux ps5-only sont principalement apparus à partir de 2023 et GTA VI sort dans moins d’un an (sauf nouveau report)

Cette narrative de la décroissance c’est pas ok, pas d’excuse pour moi si ça baissait, hormis le contexte economique dans certains pays

grundbeld
Les gens demandent le choix en très grande majorité, ton mario kart est à 60-70€ en boutique, revendable et 90€ sur eshop lié à ton compte sans possibilité de revente, il n’y a aucun débat à avoir quand un camp demande le choix et l’autre de le restreindre à juste du demat.

Faites ce que vous voulez, j’ai moi meme des jeux en demat type mario kart du bundle, mes jeux steam etc, par contre venir provoquer et demander la fin du blu-ray ou du physique c’est pas du golemisme en face mais de la sidération
walterwhite publié le 07/08/2025 à 08:10
Mérité, tous les voyants sont au vert.

Je me régale avec la Pro
icebergbrulant publié le 07/08/2025 à 08:13
Joli bilan alors qu’il y a de grosses cartouches encore à venir

J’ai du mal à croire qu’il y ait 83% de ventes dématérialisées
Il doit y avoir essentiellement que des jeux indés à petit prix sans version boîte qui sont majoritairement compter là-dedans

Et pourquoi ça précise "jeux complets" ?! A la base, un jeu est complet, non ?!
Ce n’est pas clair tout ça

Vivement que le démat se calme
cyr publié le 07/08/2025 à 08:15
Shanks. Rupture au démarrage, mais depuis le temps tous le monde qui l'a voulait au début, l'on acheter depuis....

Donc 5 ans plus tard, le score n'aurait pas changer.....


icebergbrulant le demat, mais franchement quand on est dedans , on peut pas revenir en arrière....

(Pour ceux qui ne revendent pas leur jeux)
jenicris publié le 07/08/2025 à 08:16
A voir avec GTA6 et autres.
celebenoit84 publié le 07/08/2025 à 08:18
mattewlogan
Je suis complètement d'accord avec toi. Les jeux coûtent trop cher. Et pourtant tu as des jeux qui ont un modèle économique ( clair obscure par exemple) qui peut se permettre de ne pas être a 80 balles.
En vrai je pense que c'est les gros studios qui en pâtissent. Ea, ubi, et leur AAA voir AAAA LOL se sont pris les pieds dans le tapis et c'est très bien.
En revanche quand je vois que 83% des jeux sont achetés en dématérialisé je trouve ça fou.
En ce qui concerne la PS5 , c'est vrai que finalement peu de jeux exploitent le potentiel de la PS5. Je suis sûre de 90%des jeux voir plus tourneraient sur PS4.
Donc perso pas hyper urgent de voir débarque la ps6.
En ce qui concerne l ia, perso je ne trouve pas que ça soit une mauvaise chose, si elle permet de gagner du temps et de ne pas tomber dans une génération des jeux.
ouroboros4 publié le 07/08/2025 à 08:20
Mais puisqu’on vous dit que PlayStation va mourrir !
magneto860 publié le 07/08/2025 à 08:21
mattewlogan Les changements réduits ça dépend du jeu.

Ouvrir un zoo en mode franchise / en ligne sur Planet Zoo, ca reste une bonne minute d'attente.

celebenoit84 Le demat permet d'acheter ses jeux moins chers justement. Si tu enlèves les promos hebdomadaires, pas sûr que les gens restent sur le démat. Moi en tous cas je stoppe tout.
ouken publié le 07/08/2025 à 08:23
negan
shirou publié le 07/08/2025 à 08:25
icebergbrulant Je pense que ça veut dire que les DLC, ou autre bonus en jeux dispo sur le PS Store ne sont pas pris en compte dans les stats du démat.
nicolasgourry publié le 07/08/2025 à 08:30
negan il faudrait peut-être prendre en compte que les jeux Microsoft sortent sur PS5, donc si il faut choisir entre PS5 de Sony et XSX de Microsoft (qui sont les seuls consoles de salon de cette génération sur le marché), la PS5 devient plus intéressante, donc dire que les jeux Sony qui sortent sur PC aussi ont pas diminuer les ventes de la PS5, c'est oublier ce changement, qui fait toute la différence, d'ailleurs il faudrait observer les ventes de la XSX pour voir si il y a pas un effet de vase communiquant.
icebergbrulant publié le 07/08/2025 à 08:33
cyr pour ma part, j’achète essentiellement Day One et je revends assez vite après donc je risque d’être dans la mouise si tout passe en démat un jour
Si ça arrivait, je jouerai beaucoup moins

shirou Hmm... ça se tient
grospich publié le 07/08/2025 à 08:34
C'est la première fois que je n'ai pas pris une console durant une génération alors que je joue depuis l'Atari 2600.

J'ai attendu jusqu'à la PS5 Pro mais quand j'ai vu 920€ le bousin avec le lecteur j'ai préféré me refaire un PC.

On a pas les chiffres de la Pro sur ces 80 millions ?

D'un côté c'est pas énorme comme chiffre avec 0 concurrence de la part de Xbox quand on y pense, ça aurait dû être bien plus haut.
pharrell publié le 07/08/2025 à 08:35
C’est correcte finalement. Pas tant de retard que ça par rapport à la PS4. Je m’attendais à pire.
azaz publié le 07/08/2025 à 08:36
80 millions de personnes qui se sont faits arnaqués (dont je fais moi même partie). En meme temps avec tous les bons jeux qu'on a eu sur la ps4 forcément comment ne pas tomber dans le panneaux..
niflheim publié le 07/08/2025 à 08:41
Tout va bien pour la PS5/PS5 Pro et Sony vient juste de remporter pour la 7ème année consécutive le TV Shootout, c'est ouf https://m.media-amazon.com/images/I/71YjGD85AJL._AC_SL1500_.jpg sans trop forcer en plus cette année.
Ce qui confirme qu'ils règnent en Maîtres dans le salon, dans la catégorie haut de gamme. Les haters ont plus que leurs yeux pour pleurer devant les faits accomplis.
djfab publié le 07/08/2025 à 08:43
azaz : c'est pas parce que la console ne t'a pas plu que c'est le cas de tous les acheteurs !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Sony Interactive Entertainment
143
Ils aiment
Nom : Sony Interactive Entertainment
site officiel : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
Copyright © Gamekyo