La PlayStation 5 passe les 80 millions

Petit bilan fourni par Sony qui nous annonce que la PlayStation 5 a dépassé le cap des 80,3 millions d'unités écoulées dans le monde à la date arrêtée du 30 juin 2025, soit 2,5 millions de consoles supplémentaires durant le printemps. C'est 100.000 de plus qu'au printemps 2024, ce qui est une très bonne chose pour un cycle de décroissance encore plus avec le face-à-face financier avec la Switch 2, mais quelques promos et la perspective même lointaine de GTA VI permet à Sony de maintenir une bonne cadence.



Sur le même temps de carrière, la PlayStation 5 accuse désormais 2 millions de retard sur la PlayStation 4, mais dans des circonstances toutes autres : outre les énormes ruptures des deux premières années, la PS5 coûte bien plus chère que la PS4 lorsqu'elle avait 5 ans (ne parlons même pas du comparo PS5 Pro/PS4 Pro).



Pour le reste :



- 123 millions d'utilisateurs actifs au 30 juin 2025 (+ 7 millions, malgré le retrait de l'obligation de compte PSN sur Steam).

- 65,9 millions de jeux vendus en un trimestre (+ 12,3 millions).

- 83 % des ventes de jeux complets étaient en dématérialisés (+ 3%).

- Toujours aucune MAJ des chiffres PS Plus.



La PS5 se maintient à la 12e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et devrait sans nul doute gagner deux rangs d'ici la fin d'année en dépassant GBA et PSP.