Mina the Hollower confirmé sur Switch 2 + démo jouable disponible de suite
Nouveau gros projet de la team Shovel Knight, et il était temps, le Zelda-like Mina the Hollower n'échappera évidemment pas à la dernière de Nintendo : une version Switch 2 sera au programme le 31 octobre en même temps que l'intégralité des autres supports.

Une démo jouable est d'ailleurs proposée dès aujourd'hui sur l'eShop, probablement la même que lors du Steam Game Fest, et aucune autre console n'est concernée pour l'instant.

publié le 07/08/2025 à 14:15 par Gamekyo
commentaires (1)
darksly publié le 07/08/2025 à 14:33
Lui je l’attends !
Fiche descriptif
Mina the Hollower
3
Ils aiment
Nom : Mina the Hollower
Support : PC
Editeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
