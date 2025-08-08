recherche
News / Blogs
Une compilation remasterisée de Hexen & Heretic sur tous les supports, et c'est dispo de suite
Après avoir abordé les anciens Doom et Quake, Bethesda aux côtés de Nightdive poursuivent la restauration d'œuvres d'un passé lointain avec cette fois une compilation réunissant Hexen et Heretic pour la bagatelle de 14,99€ sur tous les supports jusqu'au Game Pass, avec même prochainement une version boîte chez Limited Run Games.

Et comme pour les deux premiers cités, les mecs ne se sont pas contentés de réunir de vieilles roms vu le travail derrière :

- Les deux épisodes originaux restaurés en 4K jusqu'à 120FPS
- L'extension de Hexen
- 2 extensions inédites (une pour Hexen, l'autre pour Heretic)
- OST restaurées
- Multi & coop jusqu'à 16 joueurs en ligne
- Nouvelles options d'accessibilité dont le quick-save
- Compatibilité mods avec navigateur dédié
- Traduction refaite dont le FR

2
Qui a aimé ?
osiris67, jedi
publié le 08/08/2025 à 06:46 par Gamekyo
commentaires (9)
zampano publié le 08/08/2025 à 08:51
Testé sur SX via le Game pass, c’est moins intéressant que la compilation des deux premiers Doom que j’ai rincé et pris sur toutes les plateformes depuis un an grâce aux mods. Il y une vue vertical dans celle là, mais c’est 5€ plus cher que la compil de Doom.
A surveiller quand même et voir si quand plein de mods seront dispo comme pour Doom. Pour le moment il n’y que deux mods qui fonctionnent, mais si la commu en sort plein dans des univers différents comme pour Doom ça va être le intéressant
negan publié le 08/08/2025 à 09:14
Je connais ni l'un ni l'autre
vyse publié le 08/08/2025 à 09:42
Y'a un marché pour ces vieux jeux ? negan c'était des copie de Doom 1 mais dans des univers médiévaux en gros : Doom 1 avec une moustache
jaysennnin publié le 08/08/2025 à 09:45
zampano c'est pour ça que le gamepass existe, pour tester sans prise de risque
osiris67 publié le 08/08/2025 à 09:49
Bien sur que y a des fans pour ces fps, comme Powerslave... J espere qu ils feront shadowss warrior original aussi.
jacquescechirac publié le 08/08/2025 à 09:50
putain j'ai tjr voulu me les faire
jme demandais pourquoi ça ne ressortait pas
he bim, achat direct ce soir
jedi publié le 08/08/2025 à 09:56
Meilleure nouvelle gaming de l'année pour moi ^^
J'avais adoré les 2 opus dans les années 90 ... hâte d'y rejouer en version remasterisée.

Nightdive c'est vraiment des maitres.
hatwa publié le 08/08/2025 à 10:51
Super news! Des infos sur le remake de la version Snes de Doom?
keiku publié le 08/08/2025 à 11:38
j'ai bien adorer les 2 a l'époque je jouais a ca et au premier warcraft sur le vieux pc de mon père
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Bethesda Softworks
45
Ils aiment
Nom : Bethesda Softworks
site officiel : http://www.bethsoft.com
Copyright © Gamekyo