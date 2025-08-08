Une compilation remasterisée de Hexen & Heretic sur tous les supports, et c'est dispo de suite
Après avoir abordé les anciens Doom et Quake, Bethesda aux côtés de Nightdive poursuivent la restauration d'œuvres d'un passé lointain avec cette fois une compilation réunissant Hexen et Heretic pour la bagatelle de 14,99€ sur tous les supports jusqu'au Game Pass, avec même prochainement une version boîte chez Limited Run Games.
Et comme pour les deux premiers cités, les mecs ne se sont pas contentés de réunir de vieilles roms vu le travail derrière :
- Les deux épisodes originaux restaurés en 4K jusqu'à 120FPS
- L'extension de Hexen
- 2 extensions inédites (une pour Hexen, l'autre pour Heretic)
- OST restaurées
- Multi & coop jusqu'à 16 joueurs en ligne
- Nouvelles options d'accessibilité dont le quick-save
- Compatibilité mods avec navigateur dédié
- Traduction refaite dont le FR
A surveiller quand même et voir si quand plein de mods seront dispo comme pour Doom. Pour le moment il n’y que deux mods qui fonctionnent, mais si la commu en sort plein dans des univers différents comme pour Doom ça va être le intéressant
jme demandais pourquoi ça ne ressortait pas
he bim, achat direct ce soir
J'avais adoré les 2 opus dans les années 90 ... hâte d'y rejouer en version remasterisée.
Nightdive c'est vraiment des maitres.