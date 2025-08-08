Une compilation remasterisée de Hexen & Heretic sur tous les supports, et c'est dispo de suite

Après avoir abordé les ancienset, Bethesda aux côtés de Nightdive poursuivent la restauration d'œuvres d'un passé lointain avec cette fois une compilation réunissantetpour la bagatelle de 14,99€ sur tous les supports jusqu'au Game Pass, avec même prochainement une version boîte chez Limited Run Games.Et comme pour les deux premiers cités, les mecs ne se sont pas contentés de réunir de vieilles roms vu le travail derrière :- Les deux épisodes originaux restaurés en 4K jusqu'à 120FPS- L'extension de- 2 extensions inédites (une pour, l'autre pour- OST restaurées- Multi & coop jusqu'à 16 joueurs en ligne- Nouvelles options d'accessibilité dont le quick-save- Compatibilité mods avec navigateur dédié- Traduction refaite dont le FR