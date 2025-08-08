Dynasty Warriors Origins : le réalisateur fait part de ses deux plus gros souhaits de cross-over Dynasty Warriors Origins : le réalisateur fait part de ses deux plus gros souhaits de cross-over

Interviewé dans les pages du dernier magazine Edge, le réalisateur Tomohiko Sho (Omega Force) s'est permis de déclarer sans choquer le moins du monde l'assistance avoir déjà des idées à l'esprit pour un nouveau Dynasty Warriors, sans encore préciser si ce sera une suite du dernier succès en date ou un retour à la formule faîte de dizaine de persos jouables, que ce soit en zones ou en monde ouvert. « Qu'il s'appelle ou non Dynasty Warriors Origins 2, c'est une autre histoire » comme il dit.



Le plus intéressant dans un sens, c'est son souhait de continuer d'explorer de nouveaux cross-over et il faut effectivement reconnaître que Koei Tecmo a levé le pied sur le sujet vu qu'il n'y a que Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau en vue, et l'homme se laisse aller à ses deux plus gros fantasmes : Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Et effectivement, la formule irait à merveille avec les deux. Notons également que le directeur artistique Shunya Yoshida indique de son côté être tout à fait chaud pour nous faire un Musô Mad Max, ce qui est déjà plus inattendu.



On continuera néanmoins de se demander pourquoi Koei Tecmo ne s'est jamais allié à Square Enix pour un Final Fantasy Warriors après le succès de la franchise Dragon Quest Heroes (surtout le premier épisode) mais bon. Rappelons quand même que Dynasty Warriors Origins aura droit à une future extension, et qu'un remaster de x épisode est en cours.