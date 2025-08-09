GamesIndustry : Genshin Impact sera loin d'être le seul à abandonner prochainement la PS4 GamesIndustry : Genshin Impact sera loin d'être le seul à abandonner prochainement la PS4

L'abandon de la PlayStation 4 par MiHoYo et son Genshin Impact n'était pas un cas isolé mais il marque néanmoins une étape importante dans l'abandon futur de la console même pour ce qui est des GAAS grand public. GamesIndustry rapporte en effet que de nombreux éditeurs de jeux « majeurs en ligne » anticipent un arrêt du soutien de la machine en 2026 (certains peut-être un peu au-delà) pour les mêmes raisons qu'évoquées cette semaine : l'audience est désormais trop réduite sur old-gen, les jeux prennent trop de poids et la conception des projets se basent de plus en plus exclusivement sur une gestion rapide des données que ne peut proposer un simple disque dur.



On notera par exemple que selon plusieurs sources, le Call of Duty 2026 (supposé être Modern Warfare 4) serait le premier épisode à abandonner l'ère PS4/One, et l'on imagine que Honkai : Star Rail ne devrait du coup pas tarder à suivre. Gageons néanmoins que certains piliers du genre comme Fortnite devrait survivre à la purge : après tout, jusqu'à ordre du contraire, le jeu est toujours accessible aux joueurs Switch 1. Moche, plus du tout optimisé, mais accessible.