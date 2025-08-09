Mortal Kombat 1 : NetherRealm confirme l'énorme chute des ventes comparé à Mortal Kombat 11

Nous savions que les ventes den'étaient pas à la hauteur aux yeux de Warner Bros, d'où la précipitation de la fin du suivi niveau contenu (l'année 3 avec les persos qui vont avec auraient été annulés en urgence) mais on ne s'attendait pas à une telle hécatombe.NetherRealm annonce en effet que le titre tourne désormais à 6,2 millions de ventes, ce qui déjà ne fait donc qu'1 million de plus depuis janvier dernier, mais le comparo avec le précédent épisode fait très mal : en 27 mois (23 pour les chiffres de),avait dépassé… les 12 millions d'unités écoulées. Soit une chute de près de 50 %.Faute de budget pour poursuivre les choses, et aussi parce que la majorité des effectifs doivent aujourd'hui être sur autre chose, le studio entend bien améliorer l'expérience sur le fond avec plusieurs patchs d'équilibrage dont un nouveau vient justement d'être publié.