Mortal Kombat 1 : NetherRealm confirme l'énorme chute des ventes comparé à Mortal Kombat 11
Nous savions que les ventes de Mortal Kombat 1 n'étaient pas à la hauteur aux yeux de Warner Bros, d'où la précipitation de la fin du suivi niveau contenu (l'année 3 avec les persos qui vont avec auraient été annulés en urgence) mais on ne s'attendait pas à une telle hécatombe.

NetherRealm annonce en effet que le titre tourne désormais à 6,2 millions de ventes, ce qui déjà ne fait donc qu'1 million de plus depuis janvier dernier, mais le comparo avec le précédent épisode fait très mal : en 27 mois (23 pour les chiffres de MK1), Mortal Kombat 11 avait dépassé… les 12 millions d'unités écoulées. Soit une chute de près de 50 %.

Faute de budget pour poursuivre les choses, et aussi parce que la majorité des effectifs doivent aujourd'hui être sur autre chose, le studio entend bien améliorer l'expérience sur le fond avec plusieurs patchs d'équilibrage dont un nouveau vient justement d'être publié.

publié le 09/08/2025 à 04:23 par Gamekyo
keiku publié le 09/08/2025 à 05:57
En même temps c'est plus un jeu mais une boutique de microtransaction les mortal kombat, déja le 11 entrait dans cette catégorie, et que le 10 faisait moins bien en mon sens que le 9...

Normal que les ventes chutes, il aurait du être free to play
soulfull publié le 09/08/2025 à 06:21
Je ne joue qu'aux mode story des jeux de baston et le 11 eclate le 1 qui commence bien mais part malheureusement ensuite dans tous les sens.
thelastone publié le 09/08/2025 à 06:26
Après sortir des extensions à 60 balles fallait le faire aussi.
osiris67 publié le 09/08/2025 à 06:26
Le jeu est tres bien, mais systeme de kameo pas adapté, pas de krypte digne de ce nom, des persos ratés (souvent les nanas), grosse régression dans la customisation des persos... J ai passé du temps dessus et les guest son top, mais le 11 c etait quelque chose. Le jeu est aussi desert sur la scene esport. Ils doivent se remettre en question
