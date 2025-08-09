Ubisoft : Far Cry va aussi avoir sa série TV Ubisoft : Far Cry va aussi avoir sa série TV

Ubisoft a tellement enchaîné les auto-leaks que voilà longtemps qu'est estimé que tout cela est intentionnel mais bref, il y a quelques heures, le site officiel même de l'éditeur a annoncé une adaptation en série TV de la franchise Far Cry… avant de supprimer aussi vite l'article.



Du coup, on sait que le projet sera cette fois pour le compte de la chaîne FX, avec parmi les têtes d'affiche Noah Hawley qui s'est dernièrement illustré avec la série Alien Earth dont les retours sont excellents (et qui débutera dans quelques jours sur Disney+). Pas grand-chose de plus si ce n'est la promesse d'y trouver une « spirale psychologique » (donc on imagine un méchant plutôt travaillé dans les habitudes des jeux depuis le 3), tout en rappelant que nous sommes toujours en attente des officialisations de Far Cry 7 (en scénario sous contre-la-montre) et le spin-off de genre Extraction (avec pour cadre l'Alaska).