Chez PlayStation, les priorités évoluent désormais vers l'audience plutôt que le hardware
Le passé nous l'a prouvé à bien des reprises : les discours d'un jour peuvent évoluer l'année suivante. Voire même au trimestre qui suit. Ainsi, chez PlayStation, les propos autour d'une priorisation au hardware -donc la PlayStation 5- ont changé et le vice-président senior de Sony met désormais en avant deux termes qui coïncidence font écho avec ceux de Microsoft depuis quelques années : « Sur le marché du jeu vidéo, nous passons d'une activité centrée sur le hardware à quelque chose de davantage axé sur l'engagement communautaire. »
En ajoutant la volonté de miser sur « une création de divertissement plus large », les mots sont désormais bien sélectionnés pour faire en sorte qu'en cas d'un renforcement de l'orientation multi-supports, personne ne pourra plus crier à la trahison. Mais même avant cela, bien des choses commençaient à aller dans ce sens entre la sortie inattendue d'un LEGO Horizon Adventures sur Switch, encore plus le coup de Helldivers II sur Xbox Series (le 26 août) et le recrutement d'un nouveau responsable du secteur multi-supports avec gestion des comptes PSN au-delà des machines du constructeur.
Si tout cela amenuise encore plus la guéguerre des consoles qui en fait n'existe plus vraiment, le business reste le business : les coûts augmentent, les ventes PlayStation 5 restent inférieures à celles de la PlayStation 4 sur le même laps de temps (pas le même prix néanmoins) et les actionnaires ont le don de mettre la pression sur les problèmes de marges bénéficiaires autour des AAA.
publié le 11/08/2025 à 06:38 par Gamekyo
Ca a déjà été dit en 2017 ca... Circulez il y a rien à voir
Une manière de préparer les joueurs PS à retrouver tous leurs jeux dans un avenir plus ou moins proche sur pleins de supports différents.
On assiste définitivement à la fin de la guerre des consoles, le focus va peut-être enfin être mis sur les jeux....et on n'aura moins toutes les têtes d'abrutis de youtubers avec leurs titres putaclics (enfin j'espère)
Ca fait depuis un moment que les constructeurs savent que le match se joue sur l'engagement ( ). Après c'est le moyen d'y parvenir qui peut-être différent.
Concernant la fin des consoles conventionnelles, faut voir dans quel contexte ça se fait. Moi je serai pour une box sous un OS (Steam ou la version de Windows opti pour le gaming) sous ma télé avec tous les stores et peut être prochainement un store Sony où on pourrait retrouver son catalogue PS pour chopper les versions PC des jeux qu'on a, ma bibliothèque Steam, Epic, GoG et pour ceux qui l'ont, le gamepass.
Des box PC faites par Microsoft, Asus, Valve, Lenovo a différents prix. Et pourquoi pas Sony?? Une PS sous steamOS, avec leur store où leurs jeux sortent en exclu un temps, et où les joueurs PS retrouvent tous leurs jeux demat en version PC.
Par contre, ça sonnera définitivement la fin du demat, sauf si Sony et MS sortent une box avec possibilité de connecter un BR externe pour valider une licence. Et ça, ce serait nickel. Mais bon, ne rêvons pas trop...
gasmok2 Au début, je pense que cette guerre va se déporter sur d'autres choses du genre "La nouvelle PS portable détruit en cendre la Xbox Ally " puis pendant des années les gens vont continuer à défendre les jeux venant de leur constructeur historique. A terme oui, ce serait cool qu'on arrête avec cette guerre de hardware useless. Et même cette guerre PC/console. C'est d'un ennui.
Ce qui compte pour moi ce sont les jeux développés et si oui ou non il est pertinent de prendre une ps6/xbox demain compte tenu de leur politique d’exclu (pour l’instant c’est clairement non pour moi)
maxx
Le problème c’est que tu achètes ta PS tu as pour chaque jeu/mtx acheté sur cette console 30% de royalties si tu le prends du psn et un abonnement pour jouer en ligne
Tant que c’est revenus (immense, ils sont publiques) existent tu auras des consoles traditionnelles et surtout un OS fermé dedans
Xbox tout ce qu’ils font c’est pas par choix, ils ont payé 80 milliards pour finir par montrer aux actionnaires des stats ridicules en ventes hardware, jeux et une croissance gamepass toujours en deçà de ce qu’ils faut. Et des chiffres toujours plus opaques pour le masquer
S’ils avaient les moyens d’avoir une console avec un os ultra fermé et 0 jeux multiplateforme PS ils le feraient..aujourd’hui ils sont contraint de devenir un editeur comme EA c’est pas une evolution du marché mais la contrainte de 10-15 ans de mauvaise gestion qui a érodé leurs ventes
Ca laisse le plaisir d'acheter un hardware malgre tout selon ce qu'on veut et n'oblige plus a devoir tout acheter pour profiter Day One de certains jeux.
Comme ca on garde la simplicite des console et resterait plus que 3 support (Sony/MS, Nintendo et le PC).
Ca fait longtemps que j'aimerai un truc comme ca.
30% sur tout les DLC, jeux etc sur leur store, rapportent bien plus qu'une audience en hausse.
Microsoft en est la preuve, peu de vente hardware, peu de royalties, et donc des difficultés régulières.
Après si Sony veut suivre ce que fait Microsoft qu'il change de dirigeant car c'est voué à foncer dans le mur.
Se reposer uniquement sur les ventes de jeux, c'est prendre de très gros risques, et c'est d'ailleurs pourquoi on voit aussi les gros éditeurs être dans le mal depuis quelques années.
La tendance s’est complètement inversée. Nintendo est devenu en quelques mois la console lead chez moi (après 2 ans en veille).
Après death stranding 2, ma PS5 va entamer une longue phase de dodo. Ça lui fera du bien
Et à la fin il ne restera que Nintendo donc...
En gros le concept même de la 3DO à l'époque.
Un format qui est licencié à plein de constructeurs, qui y vont chacun de leur petite spécificité, ou design.
Après il est vrai que leur audience n'augmente pas, et qu'il faut peut etre voir plus large, les pciste etc....
Mais du moment qu'il vont pas du côté de Nintendo....Ça me dérange pas.
Pour éviter de voir des vieillerie made in sony envahir l'eshop....
Qu'ils se concentrent a faire des jeux ps5 et préparer des jeux pour la ps6 plutôt que de s'éparpiller....
Bien contant que cette gueguerre se stop !
Plus le concept de la 3DO de l'époque je dirai.
La différence avec le PC serait une architecture fermée identique pour tout le monde, du coup on aurait le choix de la machine (pour telle ou telle raison), mais une optimisation poussée assez propre aux consoles.
Je dirai pas non perso
Comme pour le GP, Sony qui tente de faire du full service ou quasiment, ce sera un échec. Mais là où Microsoft peut tanker le coût du GP, Sony lui ne peut pas le faire sur son PS+ ou autre service, que ce soit aujourd'hui ou dans 50 ans
Je prefere q'on se fasse une guerre sur la qualité et les jeux plutot que de faire les gamins sur les quantités d'exclues tempo ou non ou les pecs de machines qui au final ne changent rien a la donne !
Maintenant tout le monde est quasiment relégué a la meme enseigne sauf nintendo qui se balade avec son baluchon tranquillos sur le champ de bataille et qui trace son chemin
Bref tout ças pour dire que ce que j'avais dit il y a deja 5 ou 6 ans est bien arrivé et pour une fois sur toutes mes predications foireuses au moins celle çi s'est avéré vraie
Bref la réalité c'est que Sony recrute une personne pour s'occuper de la politique multi-support et que leur ligne éditoriale ne fait qu’aller dans la direction de la sortie multiplateforme des jeux et que les jeux solo finiront par suivre cette voie (avec probablement un délai entre les sorties sur console PS et les autres).
D'ailleurs étrangement la déclaration faite début juin lors d'une session de question réponse n’avait pas fait grand bruit ici il me semble, alors qu’Hermen Hulst parle ouvertement de la possibilité de l'arrivée des jeux solo sur d'autres supports sans le confirmer pour l'instant (la technique habituelle de Sony d'avancer sans trop brusquer les fans).
Quoiqu'il en soit tout cela est une bonne nouvelle pour les joueurs qui pourront à terme profiter des jeux comme ils le veulent et ne seront pas obligé de se limiter à un support pour y jouer
Au même titre qu'il fallait inventer une haine PSG-OM pour déchaîner de la passion autour du foot français et vendre des quotidiens L'Equipe, il fallait une guerre des consoles pour créer de la passion, faire réagir chez JV.com.et consorts et générer du clic, de la pub, etc.
Et au même titre que les grands médias cherchent à nous faire peur pour nous inciter à consommer davantage (une pub après le JT = +30% de ventes le lendemain pour la marque).
Bref, si la guerre des consoles disparaît, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont nous sortir à la place, pour continuer à vendre (des articles sponsos, de l'affiliation, etc, et par ricochets des jeux).
ça c'est plus notre problème , qu'ils se demerdent avec cette evolution
magneto860 la guerre des éditeurs/magasins en ligne remplacera sans souci la "guerre" (imaginée, ça ressemble plutôt à une entente...) des consoliers
Ça va être Steam VS EGS avec un Epic Game qui faisait annuler des précommandes de jeux à venir sur Steam, mais en plus terrible avec des gens qui vont défendre une compagnie qui démarche même des jeux sous financement participatif ou qui rachète Rocket League et Fall Guys pour le supprimer de Steam.
iglooo : il faudra déjà qu'ils sortent le 1 ce serait pas mal, mais pour ça il faut porter le moteur pour qu'il tourne sur la machine
Si ils commencent à le négliger, ils seront perdant comme Microsoft.
Sony entreprise mondiale a but lucratif et au service primaire de ses actionnaires est obligé d'adopter une strategie plus ouverte. Encore une fois la difference avec microsoft, la lenteur de cette strategie est uniquement du parce qu'ils sont leader sur le hardware et largement donc ils ne peuvent pas tout casser . Ils vont y aller doucement mais surement.
Le fait que non seulement le marché hardware stagne mais il recule, le prix est superieure peut etre comme toute nouvelle console , mais faudrait pas oublier que les xbox ne concurrence meme pas la ps5 comme la xbox one le faisait et pourtant les millions de ventes en moins de xbox ne se sont pas redeployés sur les ps5... Sans la pro sony aurait eu une chute de vente bien plus prononcée par rapport a l'année derniere. Penser que parce que gta6 va sortir va faire vendre des millions et des millions de ps5 en plus est une heresie complete... On arrive en fin de generation, les joueurs ont massivement migrés deja sur les nouvelles...
Le seul marché qui a une belle croissance c'est le pc , d'ailleurs je fais partie de ceux qui pensent y aller la prochaine gen....
dalbog certes, mais comme le souligne justement Raoh38, Sony n'a pas récup' les pertes de vente absolue d'MS... A 500 boules les machines, le marché se réduit automatiquement, surtout quand tu te tapes nombre des désavantages du PC sans les avantages.
Pareil le pc augmente son parc pourtant un pc gaming c'est plus chere qu'une console et pas qu'un peu.
Et heureusement qu'il y a certains desavantages comme le coté non plug and play sinon sa serait un carnage.
Et encore meme a ce niveau les choses changent et le prochain os microsoft estampillé gaming piurrait encore enfoncé le clou.
Remplir des objectifs, trouver des objets à collecter, effectuer certaines tâches en difficulté maximum sont des engagements qui prennent beaucoup de temps pour le joueur.
Récompenser la fidélité grâce aux trophées peut permettre d’augmenter son audience.
Pour le PC, l'investissement est plus élevé mais à long terme c'est moins cher et idem que le tel, ça a d'autres fonctions...
Sauf que c'est grâce au hardware qu'ils récupèrent le plus d'audience...
Si ils commencent à le négliger, ils seront perdant comme Microsoft.
MS n'a jamais autant vendu de jeux que depuis qu'ils sont partout...et c'est sur les jeux que le business se fait pas tant sur les machines