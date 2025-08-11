Chez PlayStation, les priorités évoluent désormais vers l'audience plutôt que le hardware Chez PlayStation, les priorités évoluent désormais vers l'audience plutôt que le hardware

Le passé nous l'a prouvé à bien des reprises : les discours d'un jour peuvent évoluer l'année suivante. Voire même au trimestre qui suit. Ainsi, chez PlayStation, les propos autour d'une priorisation au hardware -donc la PlayStation 5- ont changé et le vice-président senior de Sony met désormais en avant deux termes qui coïncidence font écho avec ceux de Microsoft depuis quelques années : « Sur le marché du jeu vidéo, nous passons d'une activité centrée sur le hardware à quelque chose de davantage axé sur l'engagement communautaire. »



En ajoutant la volonté de miser sur « une création de divertissement plus large », les mots sont désormais bien sélectionnés pour faire en sorte qu'en cas d'un renforcement de l'orientation multi-supports, personne ne pourra plus crier à la trahison. Mais même avant cela, bien des choses commençaient à aller dans ce sens entre la sortie inattendue d'un LEGO Horizon Adventures sur Switch, encore plus le coup de Helldivers II sur Xbox Series (le 26 août) et le recrutement d'un nouveau responsable du secteur multi-supports avec gestion des comptes PSN au-delà des machines du constructeur.



Si tout cela amenuise encore plus la guéguerre des consoles qui en fait n'existe plus vraiment, le business reste le business : les coûts augmentent, les ventes PlayStation 5 restent inférieures à celles de la PlayStation 4 sur le même laps de temps (pas le même prix néanmoins) et les actionnaires ont le don de mettre la pression sur les problèmes de marges bénéficiaires autour des AAA.