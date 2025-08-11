recherche
Soudainement, Tencent souhaite montrer que Light of Motiram n'est pas tant un plagiat
Comme bien des affaires du genre, la plainte de Sony face à Tencent n'ira probablement pas jusqu'aux tribunaux, et plutôt qu'une poignée de dollars, ou alors en complément de cela, le géant chinois commence à opérer en douce une modification de son marketing sur Steam afin que Light of Motiram ne ressemble plus de loin au plagiat (bien marqué) de la franchise Horizon au moins sur le plan esthétique.

Ainsi, ces visuels d'affrontements sous la neige contre de gigantesques méchas (à droite) laissent soudainement place à du « Voyez, c'est surtout un jeu de survie bucolique avec des mini-jeux » (à gauche). Même le key-art est modifié (le nouveau en bas) car il faut rappeler que derrière la peinture, ce que Tencent cherche surtout, c'est reproduire le succès de Palworld.

Gageons que ce n'est qu'un début, l'équipe ayant largement le temps de montrer patte blanche avant le lancement attendu… pour fin 2027.

publié le 11/08/2025 à 14:44 par Gamekyo
commentaires (34)
altendorf publié le 11/08/2025 à 14:51
Bien essayé Tencent, mais les emails et les slides pour faire un collab avec Sony en utilisant la franchise Horizon existent
adamjensen publié le 11/08/2025 à 14:58
Plagiat ou pas, ce sera toujours mieux que cette merde d'Horizon.
Et puis cette fois, on aura une héroïne qui ressemble à quelque chose, et à une femme, et qui n'a pas des joues de hamsters.
gamerdome publié le 11/08/2025 à 15:08
adamjensen "cette merde d'Horizon"

Une merde vendue à 40 millions d'exemplaires, que Tencent (la plus grande entreprise mondiale de l'industrie du jeu vidéo et l'une des sociétés multimédias les plus rentables au monde en termes de chiffre d'affaires) tente d'imiter désespérément.
syoshu publié le 11/08/2025 à 15:13
En attendant le jeu à l'air pas mal, donc patientons
adamjensen publié le 11/08/2025 à 15:13
gamerdome
C'est pas parce que quelque chose se vend bien que le truc en question est bon.
Mais après, chacun son truc, il en faut pour tout le monde.
En tout cas, moi c'est pas mon délire.
gamerdome publié le 11/08/2025 à 15:20
adamjensen Ok, que ce soit pas ton délire pas de problème, mais le traiter de merde ???

C'est pas parce que une héroïne à des joues d'hamster (selon toi), que le jeu est une merde.
gasmok2 publié le 11/08/2025 à 15:22
adamjensen
Les jeux sont pas mauvais, je les trouve cependant mal écrits ce qui ruine un peu mon immersion.

Mais pour ce plagiat, c'est quand même abusé de la part de Tencent,...même design, même palette de couleur.
A un moment il faut assumer s'être fait prendre et puis c'est tout
adamjensen publié le 11/08/2025 à 15:35
gamerdome
Ce n'est pas la seule raison pour laquel je n'aime pas la licence, mais c'est clair que ca n'aide pas non plus.
Après, je parle uniquement pour moi, je n'impose pas mon avis, mais je préfère dire les choses que je pense comme je le pense, et des fois ca ne plaît pas.

Et puis, il n'y a pas que les joues de Hamsters, elle ressemble aussi à un mec.
Qu'on vienne me dire que ce truc est une femme
Elle ressemble plus à un Trans à la limite, mais après, comme je l'ai dit, il en faut pour tout le monde :

https://horizon.fandom.com/wiki/Aloy
adamjensen publié le 11/08/2025 à 15:37
gasmok2
Ils ne l’admettrons jamais, car si il y a procès, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils y perdrait trop d'argent.
Et puis Tencent, je crois pas que ce sois le genre à avoir des couilles.
gamerdome publié le 11/08/2025 à 15:51
adamjensen Que tu dises ce que tu penses et donnes ton avis sans l'imposer est tout ce qu'il y a de plus normal, je fais pareil...

... mais donc tu penses sincèrement que le jeu est une merde ? Perso c'est mon jeux de la gen PS4, et j'entends bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, que beaucoup le trouve juste moyen, mais une merde, je trouve ça fort.

Là où j'ai plus de mal avec tes propos, c'est que tu la traite de trans, et que tu enchaines avec "il en faut pour ton le monde", tu sous entends que j'aime les trans ?

PS : ton lien ne marche pas
playshtayshen publié le 11/08/2025 à 16:05
Il a quand même une grande gueule ce adamjensen hahaha
akinen publié le 11/08/2025 à 16:05
C’est vrai qu’il est mal écrit le jeu. Après c’est le cas de tous les récits dans lesquels on fait rentrer de la politique au chausse pied.

Le 2 a été une désillusion totale pour moi. Je l’ai fini dans le désintérêt total.
yogfei publié le 11/08/2025 à 16:05
gamerdome J'ai adoré aussi, une grande série dommage l'histoire du 2 était moins bonne que le premier
adamjensen publié le 11/08/2025 à 16:07
gamerdome
Après, je n'aime pas non plus The Last Of Us 2, God Of War 4, presque tout God Of War 5, Silent Hill 2 Remake, avec lesquels je ne suis pas tendre non plus, alors que d'autres les adore.
Et j'adore, FF7 Remake et Rebirth, Metaphor Refantazio, Red Dead Redemption 2 ,alors que beaucoup les déteste.

Et bien évidemment tu as le droit de l'aimer et aussi que ce sois ton jeu de la Gen PS4.
Je ne vais pas détester quelqu'un ou l'insulter parce qu'il aime un jeu que je n'aime pas ou parce qu'il déteste un jeu que j'aime, (t'inquiète, je ne parle pas de toi ) contrairement à d'autres énergumènes sur le site dont je ne citerais pas les noms qui pète un cable et qui deviennent fou.

Non, t’inquiète, je parlais pas de toi pour les Trans, je ne sous entendais rien.
Je disais juste que, pour certains, c'est leur trucs.

Ca y est, j'ai corriger le lien, après, il faut cliquer sur la photo pour agrandir l'image.
adamjensen publié le 11/08/2025 à 16:12
playshtayshen
Ben écoute, sur le site, comme dans la vraie vie, ils y en a qui font semblant et qui veulent plaire et contenter tout le monde.
Moi ce n'est pas mon cas, je reste vrai en toute circonstance.
gamerdome publié le 11/08/2025 à 16:15
adamjensen Ok mec

Non, je vais pas péter un câble, les goûts, les couleurs... tout ça tout ça... en plus, HS mais j'adore les Deus Ex et Jensen transpire la classe (sérieusement)
adamjensen publié le 11/08/2025 à 16:22
gamerdome
Oui, t'inquiète, je parlais pas de toi.
Et comme tu dit, les goûts et les couleurs...

HS mais j'adore les Deus Ex et Jensen transpire la classe (sérieusement)

Ben voilà, encore un truc sur lequel on est d'accord.
gamerdome publié le 11/08/2025 à 16:30
yogfei idem; le 2 fait tout mieux que le 1, sauf pour l'histoire.
keiku publié le 11/08/2025 à 16:30
ils ont raison et ce que j'ai vu de leur jeu me plait bien plus qu'horizon
5120x2880 publié le 11/08/2025 à 16:33
gamerdome McDo vend mieux, Fortnite et Roblox font plus de chiffres également, ça n'en reste pas moins de la merde
serve publié le 11/08/2025 à 16:36
adamjensen

Pffff mais ferme ta gueule avec ton message que tu colles à chaque news de ce jeu.
adamjensen publié le 11/08/2025 à 16:42
serve
Encore un qui devient fou et qui insulte.
Merci de prouver ce que je disais.
natedrake publié le 11/08/2025 à 16:47
Tencent qui panique.
ravyxxs publié le 11/08/2025 à 17:00
adamjensen J'aime pas Horizon, mais de là à dire "cette merde",faut se calmer tonton...

adamjensen publié le 11/08/2025 à 17:08
ravyxxs
Après, faut aussi accepter qu'on a tous un avis différent sur tel ou tel sujet.
On n'a pas forcément à être d'accord avec la personne, mais faut l'accepter ou respecter ca.
ravyxxs publié le 11/08/2025 à 17:16
adamjensen
sabelette publié le 11/08/2025 à 17:19
Le jeu de la honte. Ils se sont peut-être dits que plus c'était gros plus ça pourrait passer. Loupé
zekk publié le 11/08/2025 à 17:56
adamjensen en attendant on remarquera que les seuls critiques que tu auras fait sur le jeu, c'est sur le physique de l'héroïne, c'est assez compliqué de te prendre au sérieux
serve publié le 11/08/2025 à 18:07
adamjensen

Je deviens pas fou juste que tu fais 50 fois le même message....

Du coup avec des gens comme toi prendre des pincettes est inutile.

Tu aurais fait le même message 50 fois sur un autre sujet c'était la même chose.
kikoo31 publié le 11/08/2025 à 18:52
adamjensen
Il te reste le aloy de genshin
https://genshin-impact.fandom.com/fr/wiki/Aloy
sosky publié le 11/08/2025 à 19:17
adamjensen encore un qui voulait jouer une femme avec des gros seins et une tête de mannequin

Bien les standards d’un autre monde
adamjensen publié le 11/08/2025 à 19:45
kikoo31
Elle est mieux, mais ca reste une gamine, et je préfère les adultes.

sosky
Je pourrais aussi dire, encore un qui juge sans connaître.
Mais tu te trompe. Je ne joue pas et je n'aime pas un jeu juste parce qu'une femme est belle et a des gros seins.
Et j'ai aussi préciser plus haut que ce n'était pas la seule raison pour laquelle je n'avais pas aimer le jeu.

Par exemple, j'ai fait le jeu Lolipop Chainsaw à sa sortie, la femme a des gros nichons, et pour moi, ce jeu est une pure merde.
Ou encore plus récemment, WUCHANG: Fallen Feathers, la femme est belle, mais le jeu ne plaît pas particulièrement.

Ce genre de choses marche effectivement avec certaines personnes, mais pas avec moi.

Après, je ne cache pas que je préfère la beauté et les belles femmes.
Et je ne nie pas non plus aussi qu'une Vraie Femme, Belle, et Charismatique reste un plus.

Mais bien sur, toi et les gens avez le droit de préféré la laideur, ca ne me pose aucun problème, chacun son truc, je ne juge pas les gens pour leur préférences et leur goûts.
supasaiyajin publié le 11/08/2025 à 20:16
J’ai jamais compris les critiques sur le physique d’Aloy. Perso, je la trouve très bien. Et des jeux de "merde" comme Horizon, ça me dérangerait pas d’en avoir plus souvent.
kikoo31 publié le 11/08/2025 à 23:02
adamjensen après c'est mignon les joues d'un Hamster
