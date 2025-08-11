Soudainement, Tencent souhaite montrer que Light of Motiram n'est pas tant un plagiat

Comme bien des affaires du genre, la plainte de Sony face à Tencent n'ira probablement pas jusqu'aux tribunaux, et plutôt qu'une poignée de dollars, ou alors en complément de cela, le géant chinois commence à opérer en douce une modification de son marketing sur Steam afin quene ressemble plus de loin au plagiat (bien marqué) de la franchiseau moins sur le plan esthétique.Ainsi, ces visuels d'affrontements sous la neige contre de gigantesques méchas (à droite) laissent soudainement place à du « Voyez, c'est surtout un jeu de survie bucolique avec des mini-jeux » (à gauche). Même le key-art est modifié (le nouveau en bas) car il faut rappeler que derrière la peinture, ce que Tencent cherche surtout, c'est reproduire le succès deGageons que ce n'est qu'un début, l'équipe ayant largement le temps de montrer patte blanche avant le lancement attendu… pour fin 2027.