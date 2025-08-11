Soudainement, Tencent souhaite montrer que Light of Motiram n'est pas tant un plagiat

Comme bien des affaires du genre, la plainte de Sony face à Tencent n'ira probablement pas jusqu'aux tribunaux, et plutôt qu'une poignée de dollars, ou alors en complément de cela, le géant chinois commence à opérer en douce une modification de son marketing sur Steam afin que Light of Motiram
ne ressemble plus de loin au plagiat (bien marqué) de la franchise Horizon
au moins sur le plan esthétique.
Ainsi, ces visuels d'affrontements sous la neige contre de gigantesques méchas (à droite) laissent soudainement place à du « Voyez, c'est surtout un jeu de survie bucolique avec des mini-jeux » (à gauche). Même le key-art est modifié (le nouveau en bas) car il faut rappeler que derrière la peinture, ce que Tencent cherche surtout, c'est reproduire le succès de Palworld
.
Gageons que ce n'est qu'un début, l'équipe ayant largement le temps de montrer patte blanche avant le lancement attendu… pour fin 2027.
Et puis cette fois, on aura une héroïne qui ressemble à quelque chose, et à une femme, et qui n'a pas des joues de hamsters.
Une merde vendue à 40 millions d'exemplaires, que Tencent (la plus grande entreprise mondiale de l'industrie du jeu vidéo et l'une des sociétés multimédias les plus rentables au monde en termes de chiffre d'affaires) tente d'imiter désespérément.
C'est pas parce que quelque chose se vend bien que le truc en question est bon.
Mais après, chacun son truc, il en faut pour tout le monde.
En tout cas, moi c'est pas mon délire.
C'est pas parce que une héroïne à des joues d'hamster (selon toi), que le jeu est une merde.
Les jeux sont pas mauvais, je les trouve cependant mal écrits ce qui ruine un peu mon immersion.
Mais pour ce plagiat, c'est quand même abusé de la part de Tencent,...même design, même palette de couleur.
A un moment il faut assumer s'être fait prendre et puis c'est tout
Ce n'est pas la seule raison pour laquel je n'aime pas la licence, mais c'est clair que ca n'aide pas non plus.
Après, je parle uniquement pour moi, je n'impose pas mon avis, mais je préfère dire les choses que je pense comme je le pense, et des fois ca ne plaît pas.
Et puis, il n'y a pas que les joues de Hamsters, elle ressemble aussi à un mec.
Qu'on vienne me dire que ce truc est une femme
Elle ressemble plus à un Trans à la limite, mais après, comme je l'ai dit, il en faut pour tout le monde :
https://horizon.fandom.com/wiki/Aloy
Ils ne l’admettrons jamais, car si il y a procès, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils y perdrait trop d'argent.
Et puis Tencent, je crois pas que ce sois le genre à avoir des couilles.
... mais donc tu penses sincèrement que le jeu est une merde ? Perso c'est mon jeux de la gen PS4, et j'entends bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, que beaucoup le trouve juste moyen, mais une merde, je trouve ça fort.
Là où j'ai plus de mal avec tes propos, c'est que tu la traite de trans, et que tu enchaines avec "il en faut pour ton le monde", tu sous entends que j'aime les trans ?
PS : ton lien ne marche pas
Le 2 a été une désillusion totale pour moi. Je l’ai fini dans le désintérêt total.
Après, je n'aime pas non plus The Last Of Us 2, God Of War 4, presque tout God Of War 5, Silent Hill 2 Remake, avec lesquels je ne suis pas tendre non plus, alors que d'autres les adore.
Et j'adore, FF7 Remake et Rebirth, Metaphor Refantazio, Red Dead Redemption 2 ,alors que beaucoup les déteste.
Et bien évidemment tu as le droit de l'aimer et aussi que ce sois ton jeu de la Gen PS4.
Je ne vais pas détester quelqu'un ou l'insulter parce qu'il aime un jeu que je n'aime pas ou parce qu'il déteste un jeu que j'aime, (t'inquiète, je ne parle pas de toi ) contrairement à d'autres énergumènes sur le site dont je ne citerais pas les noms qui pète un cable et qui deviennent fou.
Non, t’inquiète, je parlais pas de toi pour les Trans, je ne sous entendais rien.
Je disais juste que, pour certains, c'est leur trucs.
Ca y est, j'ai corriger le lien, après, il faut cliquer sur la photo pour agrandir l'image.
Ben écoute, sur le site, comme dans la vraie vie, ils y en a qui font semblant et qui veulent plaire et contenter tout le monde.
Moi ce n'est pas mon cas, je reste vrai en toute circonstance.
Non, je vais pas péter un câble, les goûts, les couleurs... tout ça tout ça... en plus, HS mais j'adore les Deus Ex et Jensen transpire la classe (sérieusement)
Oui, t'inquiète, je parlais pas de toi.
Et comme tu dit, les goûts et les couleurs...
HS mais j'adore les Deus Ex et Jensen transpire la classe (sérieusement)
Ben voilà, encore un truc sur lequel on est d'accord.
Pffff mais ferme ta gueule avec ton message que tu colles à chaque news de ce jeu.
Encore un qui devient fou et qui insulte.
Merci de prouver ce que je disais.
Après, faut aussi accepter qu'on a tous un avis différent sur tel ou tel sujet.
On n'a pas forcément à être d'accord avec la personne, mais faut l'accepter ou respecter ca.
Je deviens pas fou juste que tu fais 50 fois le même message....
Du coup avec des gens comme toi prendre des pincettes est inutile.
Tu aurais fait le même message 50 fois sur un autre sujet c'était la même chose.
Il te reste le aloy de genshin
https://genshin-impact.fandom.com/fr/wiki/Aloy
Bien les standards d’un autre monde
Elle est mieux, mais ca reste une gamine, et je préfère les adultes.
sosky
Je pourrais aussi dire, encore un qui juge sans connaître.
Mais tu te trompe. Je ne joue pas et je n'aime pas un jeu juste parce qu'une femme est belle et a des gros seins.
Et j'ai aussi préciser plus haut que ce n'était pas la seule raison pour laquelle je n'avais pas aimer le jeu.
Par exemple, j'ai fait le jeu Lolipop Chainsaw à sa sortie, la femme a des gros nichons, et pour moi, ce jeu est une pure merde.
Ou encore plus récemment, WUCHANG: Fallen Feathers, la femme est belle, mais le jeu ne plaît pas particulièrement.
Ce genre de choses marche effectivement avec certaines personnes, mais pas avec moi.
Après, je ne cache pas que je préfère la beauté et les belles femmes.
Et je ne nie pas non plus aussi qu'une Vraie Femme, Belle, et Charismatique reste un plus.
Mais bien sur, toi et les gens avez le droit de préféré la laideur, ca ne me pose aucun problème, chacun son truc, je ne juge pas les gens pour leur préférences et leur goûts.