New Virtua Fighter : vers un vrai mode solo ?

Il faudra attendre encore un bon moment pour prendre en main le prochain(dont on ne connaît même pas encore les supports) et en attendant, c'est dans le cadre d'une interview avec Giant Bomb que le producteur Riichiro Yamada a révélé quelque chose d'une grande importance : contrairement aux précédents épisodes de la franchise, ce très attendu retour mettra davantage en avant la narration et l'histoire des personnages.Pas plus d'informations mais ça sent le mode Story, World Tour ou qu'importe le nom, mais tous les fantasmes sont permis avec les mecs de Ryu Ga Gotoku Studio derrière, et il suffirait d'un délire à laavec ne serait-ce qu'un tiers du contenu pour avoir l'impression d'être servi comme des rois. Aucun plan en revanche pour intégrer de quelconques guests contrairement à la concurrence. Pour l'instant.En attendant, rappelons quesortira le 30 octobre sur PlayStation 5 et Xbox Series avec son total cross-play, un mode solo (juste de l'enchaînement de combats à la façon du 4EVO) et l'ajout de Dural au casting. Une version Switch 2 sortira un peu plus tard.