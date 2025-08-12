recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
New Virtua Fighter : vers un vrai mode solo ?
Il faudra attendre encore un bon moment pour prendre en main le prochain Virtua Fighter (dont on ne connaît même pas encore les supports) et en attendant, c'est dans le cadre d'une interview avec Giant Bomb que le producteur Riichiro Yamada a révélé quelque chose d'une grande importance : contrairement aux précédents épisodes de la franchise, ce très attendu retour mettra davantage en avant la narration et l'histoire des personnages.

Pas plus d'informations mais ça sent le mode Story, World Tour ou qu'importe le nom, mais tous les fantasmes sont permis avec les mecs de Ryu Ga Gotoku Studio derrière, et il suffirait d'un délire à la Like a Dragon avec ne serait-ce qu'un tiers du contenu pour avoir l'impression d'être servi comme des rois. Aucun plan en revanche pour intégrer de quelconques guests contrairement à la concurrence. Pour l'instant.

En attendant, rappelons que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. sortira le 30 octobre sur PlayStation 5 et Xbox Series avec son total cross-play, un mode solo (juste de l'enchaînement de combats à la façon du 4EVO) et l'ajout de Dural au casting. Une version Switch 2 sortira un peu plus tard.

2
Qui a aimé ?
aozora78, lazer
publié le 12/08/2025 à 06:32 par Gamekyo
commentaires (4)
shanks publié le 12/08/2025 à 06:34
Si on a un solo à la Like a Dragon, les mecs vont faire la leçon à l'intégralité de l'industrie
wolfheart publié le 12/08/2025 à 06:42
J attends déjà de voir comment ça va tourner en tant que jeu de combat.. le reste on avisera.
shido publié le 12/08/2025 à 07:44
world tour incoming
lazer publié le 12/08/2025 à 08:11
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
0
Ils aiment
Nom : Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo