Senua's Saga - Hellblade II : un dernier trailer à J-1 pour marquer ''le retour sur PlayStation''
Nous sommes la veille d'une deuxième chance commerciale pour Senua's Saga : Hellblade II dont voici un trailer pour appuyer selon les dires de Sony « Le retour de Senua sur PlayStation (5) » après avoir été un temps pour cette suite une exclusivité PC et Xbox Series.
Principal talon d'Achille vu le genre et la durée de vie (49,99€), le prix restera identique mais dans une version Enhanced ajoutant un mode Performance à 60FPS, des commentaires audio, un mode photo amélioré et une difficulté spéciale où l'héroïne sera sujette à la contamination à chaque échec.
Est-ce que le titre sortira cette fois en physique ou bien bien MS fera comme d'hab en faisant le minimum?