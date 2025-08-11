Senua's Saga - Hellblade II : un dernier trailer à J-1 pour marquer ''le retour sur PlayStation''

Nous sommes la veille d'une deuxième chance commerciale pourdont voici un trailer pour appuyer selon les dires de Sony « Le retour de Senua sur PlayStation (5) » après avoir été un temps pour cette suite une exclusivité PC et Xbox Series.Principal talon d'Achille vu le genre et la durée de vie (49,99€), le prix restera identique mais dans une version Enhanced ajoutant un mode Performance à 60FPS, des commentaires audio, un mode photo amélioré et une difficulté spéciale où l'héroïne sera sujette à la contamination à chaque échec.