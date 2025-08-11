recherche
Senua's Saga - Hellblade II : un dernier trailer à J-1 pour marquer ''le retour sur PlayStation''
Nous sommes la veille d'une deuxième chance commerciale pour Senua's Saga : Hellblade II dont voici un trailer pour appuyer selon les dires de Sony « Le retour de Senua sur PlayStation (5) » après avoir été un temps pour cette suite une exclusivité PC et Xbox Series.

Principal talon d'Achille vu le genre et la durée de vie (49,99€), le prix restera identique mais dans une version Enhanced ajoutant un mode Performance à 60FPS, des commentaires audio, un mode photo amélioré et une difficulté spéciale où l'héroïne sera sujette à la contamination à chaque échec.

publié le 11/08/2025 à 13:27 par Gamekyo
commentaires (3)
rider288 publié le 11/08/2025 à 13:49
Non merci
gasmok2 publié le 11/08/2025 à 13:53
C'était une expérience étrange, pas désagréable, mais pas non plus inoubliable, en dehors de ses qualités techniques (fait sur GP à l'époque)

Est-ce que le titre sortira cette fois en physique ou bien bien MS fera comme d'hab en faisant le minimum?
bladagun publié le 11/08/2025 à 14:01
Je passe desolé, franchement le seul jeu Xbox interressant que je prendrais sur play seras sûrement starfield
Fiche descriptif
Senua's Saga : Hellblade II
4
Ils aiment
Nom : Senua's Saga : Hellblade II
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Ninja Theory
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X
