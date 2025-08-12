Nexon dévoile Woochi the Wayfarer, nouveau jeu d'action-aventure purement solo

Nexon ne relâche pas la pression pour compter sur la scène du JV PC/consoles coréen et après avoir annoncé plusieurs projets dont une suite pourou encore un deal d'exploitation des licences Blizzard incluant un spin-off de, l'entreprise nous annonce soudainementUn projet sous Unreal Engine 5 développé par une nouvelle équipe interne (LoreVault) qui se présente comme un jeu d'action-aventure purement solo en plein coeur de la Dynastie Joseon (XVIe siècle), adaptant les aventures littéraires de Jeon Woochi au caractère classique de l'époque jusqu'au monde du manga japonais : un brave et puissant guerrier, perturbateur et très fan de drague, mais également de la lutte contre l'injustice et en gros les vilains.Pas de date évidemment, et un simple teaser surtout là pour montrer le chara-design et l'ambiance, en ajoutant que le compositeur (Jung Jae-il) est le même que la série Squid Game (et le film Parasite).