[RUMEUR] Un nouveau LEGO Batman, cette fois pour revivre les différents films

Petit point rumeur autour de la large franchise LEGO dont la dernière entrée reste(pas vraiment un succès) et alors qu'unest annoncé pour le 30 septembre, le compte X LEGO Game News déjà hauteur de bons leaks est venu livré quelques infos intéressantes concernant un projet de plus grande ampleur.On apprend donc que la Warner compterait proposer en 2026 un nouveaumais cette fois sous le modèle de, donc un Gotham en hub central et la possibilité de voyager à travers les époques pour revivre les événements des différents films (sans encore savoir lesquels). L'annonce aurait lieu dans quelques jours durant la conférence d'ouverture de la GamesCom, et si permettez que votre serviteur joue l'oracle, je dirais que l'occasion serait toute trouvée pour ensuite y placer un jour une extension payante pourMais aussi :- Annulation d'unet- Nouveaumis en attente, suivrait lui aussi le modèle de