[RUMEUR] Un nouveau LEGO Batman, cette fois pour revivre les différents films
Petit point rumeur autour de la large franchise LEGO dont la dernière entrée reste LEGO Horizon Adventures (pas vraiment un succès) et alors qu'un LEGO Party est annoncé pour le 30 septembre, le compte X LEGO Game News déjà hauteur de bons leaks est venu livré quelques infos intéressantes concernant un projet de plus grande ampleur.

On apprend donc que la Warner compterait proposer en 2026 un nouveau LEGO Batman mais cette fois sous le modèle de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, donc un Gotham en hub central et la possibilité de voyager à travers les époques pour revivre les événements des différents films (sans encore savoir lesquels). L'annonce aurait lieu dans quelques jours durant la conférence d'ouverture de la GamesCom, et si permettez que votre serviteur joue l'oracle, je dirais que l'occasion serait toute trouvée pour ensuite y placer un jour une extension payante pour The Brave and the Bold.

Mais aussi :

- Annulation d'un LEGO Disney et LEGO Les Gardiens de la Galaxie
- Nouveau LEGO Harry Potter mis en attente, suivrait lui aussi le modèle de La Saga Skywalker.

publié le 11/08/2025 à 10:17 par Gamekyo
commentaires (3)
negan publié le 11/08/2025 à 10:25
Ça peu être très sympa ça
sasquatsch publié le 11/08/2025 à 10:37
La saga Skywalker est riche et dense mais ennuyeux a progresser...bon je ne suis qu'a epsiode 2 et ai envi de découvrir le reste mais voila, la progression est lente vu le manque de motivation car les sessions cest max 1 heure avant quarrive le mal de crane...que je nai eu quavec les jeux de la spectrum et atari...ca veut dire bcp ca...
Le horizon a lair sympa mais la aussi sessions d'une heure, donc encore a découvrir.
Mais je crois quapres plus de 10 ans de Lego...jai eu perso ma dose malgré être resté des dizaines dheures pour faire le 100% sur pirates, jurassic et seigneur des anneaux et du 99% sur tous les autres...
Si lego party est bien je veux bien mais apres je me retire et le gamin continuera avec sa soeur
ni2bo2 publié le 11/08/2025 à 14:42
Autant à l'époque du Cube j'avais kiffé les Lego Star wars autant maintenant cela m'ennuie... Peut-être l'âge... J'essaie d'y jouer avec les gamins mais je prends plus plaisir... Je tenterai ma chance avec ce Batman car l'homme chauve souris... What else ? ????
LEGO Star Wars : La Saga Skywalker
