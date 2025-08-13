recherche
Crimson Desert s'enfuit aussi en 2026
Une date de sortie avait pourtant leakée (le 2 novembre) mais Pearl Abyss réclame plus de temps pour peaufiner au maximum son ambitieux Crimson Desert qui quoi qu'il arrive n'arrivera plus en fin d'année mais pour le premier trimestre 2026, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

D'ici-là, nous aurons largement le temps de réentendre parler du jeu par un marketing intensif : le jeu sera présent à la GamesCom (semaine prochaine), à la PAX West (fin du mois) et même au TGS (septembre).

publié le 13/08/2025 à 06:22 par Gamekyo
commentaires (6)
mattewlogan publié le 13/08/2025 à 06:56
Quelle grosse surprise, lol
Au final, avec une fin d’année très calme, ils vont tous aller du côté de chez GTA6 sauf si celui-ci est reporté à 2027, lol
akinen publié le 13/08/2025 à 07:09
Bah il rame comme jamais. Tu m’étonnes. Il ressemble à ce que square nous montrait d’FF15 voir même du 16 avant sortie
ouken publié le 13/08/2025 à 07:35
Pas étonnant quand tu vois la vidéo
syfer publié le 13/08/2025 à 07:48
Tellement long...dire qu'ils l'ont annoncé il y a déjà 5 ans
Il a intérêt à déchirer.
leonsilverburg publié le 13/08/2025 à 08:00
Le planning de fin d'année est déjà chargé, pas une mauvaise nouvelle.
Qu'il le peaufine au max!
zampano publié le 13/08/2025 à 08:00
On s’en douter. Vu la gueule et l’ambition du truc autant le sortir en 2027 avec la PS6.
Crimson Desert
