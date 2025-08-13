Crimson Desert s'enfuit aussi en 2026

Une date de sortie avait pourtant leakée (le 2 novembre) mais Pearl Abyss réclame plus de temps pour peaufiner au maximum son ambitieuxqui quoi qu'il arrive n'arrivera plus en fin d'année mais pour le premier trimestre 2026, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.D'ici-là, nous aurons largement le temps de réentendre parler du jeu par un marketing intensif : le jeu sera présent à la GamesCom (semaine prochaine), à la PAX West (fin du mois) et même au TGS (septembre).