Helldivers II tease une collaboration avec Halo

La toujours inattendue poignée de mains entre Microsoft et Sony pour Helldivers II semble encore plus réjouissante que prévue : en rappelant la sortie du jeu sur Xbox Series le 26 août, le studio Arrowhead nous tease en fin de vidéo… une collaboration avec Halo. Plus précisément Halo ODST vu l'ambiance, la pluie et ces petites notes directement tirées de l'OST.
A voir si cela se limitera à quelques skins, ou en grande surprise à une nouvelle map (New Mombasa donc).
Non pas spécialement que j'en ai quelque chose à foutre de Halo mais que les licences soient partagées comme ça entre les jeux quand c'est pertinent, c'est trop cool.
On aura des skins et des armes je pense
J’espère ce sera plus ambitieux mais bon