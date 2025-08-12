recherche
Helldivers II tease une collaboration avec Halo
La toujours inattendue poignée de mains entre Microsoft et Sony pour Helldivers II semble encore plus réjouissante que prévue : en rappelant la sortie du jeu sur Xbox Series le 26 août, le studio Arrowhead nous tease en fin de vidéo… une collaboration avec Halo. Plus précisément Halo ODST vu l'ambiance, la pluie et ces petites notes directement tirées de l'OST.

A voir si cela se limitera à quelques skins, ou en grande surprise à une nouvelle map (New Mombasa donc).

publié le 12/08/2025 à 13:09 par Gamekyo
altendorf publié le 12/08/2025 à 13:15
Voilà donc la raison
akinen publié le 12/08/2025 à 13:28
C’était tellement évident
heracles publié le 12/08/2025 à 13:35
C'est ouf
negan publié le 12/08/2025 à 13:35
J'aurais pas eu Reloaded j'aurais pris mais côté multi j'aurais le temps pour rien d'autre.
aozora78 publié le 12/08/2025 à 13:52
Voilà ça c'est cool!
Non pas spécialement que j'en ai quelque chose à foutre de Halo mais que les licences soient partagées comme ça entre les jeux quand c'est pertinent, c'est trop cool.
pcsw2 publié le 12/08/2025 à 13:57
Avoir les convenant en enemi ce serais tellement bon
wickette publié le 12/08/2025 à 14:02
pcsw2
On aura des skins et des armes je pense

J’espère ce sera plus ambitieux mais bon
pcsw2 publié le 12/08/2025 à 14:06
wickette oui je pense aussi mais on est pas a l'abri d'une surprise .
nicoliafox publié le 12/08/2025 à 14:24
Franchement; je trouve ca vraiment cool.
thelastone publié le 12/08/2025 à 16:50
Je relance le jeu juste pour ça si c'est vrai
