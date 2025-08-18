recherche
Shinobi - Art of Vengeance : le premier boss guest (futur DLC) vient d'être dévoilé
SEGA avait prévenu que le futur DLC de Shinobi : Art of Vengeance serait l'occasion d'affronter trois nouveaux boss pas forcément tirés de la franchise attitrée, et la preuve vient d'être donnée à l'instant : la première guest sera tout simplement ce cher Dr. Eggman. On vous laisse spéculer sur les deux autres.

Shinobi : Art of Vengeance sortira le 29 août, tandis que le DLC en question n'arrivera que début 2026. Il est pour info inclus avec l'édition Deluxe.
kinectical publié le 18/08/2025 à 16:44
stardustx tellement vrai comme les guest dans les Mortal Kombat qui mont enlever l’envie d’y jouer et la black ops 6 ma carrément dégoûter avec tout ces licorne et ninja turtle partout j’aime le jeu mais ça gâche complètement l’ambiance d’un jeu et ces dommage
e3ologue publié le 18/08/2025 à 16:54
Il y a tellement de cross-over à notre époque, je trouve que ça tellement perdu de son charge, que ce n'est plus un argument pour moi.

Après selon le rendu ça pourrait pousser Sega a leur commander les jeux des autres licences
burningcrimson publié le 18/08/2025 à 16:58
Eggman...
adamjensen publié le 18/08/2025 à 17:19
He have a Master Plan.
rendan publié le 18/08/2025 à 17:46
Trop cool
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 17:51
Mdr
dokidokii publié le 18/08/2025 à 17:51
Du bonus, mais en tout cas vivement le 29 août
forte publié le 18/08/2025 à 18:22
Et avec le design du Robotnik de mon enfance. Ils ont tout compris.
hibito publié le 18/08/2025 à 18:23
DLC payant et facultatif. C'est le même que dans la version Deluxe.
kujotaro publié le 18/08/2025 à 18:27
Ça c'est des dlc que j'apprécie, car ils ne te frustrent pas.
skk publié le 18/08/2025 à 19:16
Ca sort un peu de nul part mais le jeu de base à l'air tellement bien que même avec des news WTF comme ça, je le prendrai surement à sa sortie.
osiris67 publié le 18/08/2025 à 19:20
Voila des guest comme boss dans des jeux d action putain... Pourquoi pas Zlatan apres Ronaldo dans Garou 2.
jackfrost publié le 18/08/2025 à 19:23
Crâne d'oeuf
Fiche descriptif
Shinobi : Art of Vengeance
2
Ils aiment
Nom : Shinobi : Art of Vengeance
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : LizardCube
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
