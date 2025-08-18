Shinobi - Art of Vengeance : le premier boss guest (futur DLC) vient d'être dévoilé Shinobi - Art of Vengeance : le premier boss guest (futur DLC) vient d'être dévoilé

SEGA avait prévenu que le futur DLC de Shinobi : Art of Vengeance serait l'occasion d'affronter trois nouveaux boss pas forcément tirés de la franchise attitrée, et la preuve vient d'être donnée à l'instant : la première guest sera tout simplement ce cher Dr. Eggman. On vous laisse spéculer sur les deux autres.



Shinobi : Art of Vengeance sortira le 29 août, tandis que le DLC en question n'arrivera que début 2026. Il est pour info inclus avec l'édition Deluxe.