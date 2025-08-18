The Touryst va faire son retour sur Switch 2, dans une version enrichie de contenu exclu The Touryst va faire son retour sur Switch 2, dans une version enrichie de contenu exclu

Exclusivité Switch « 1 » avant de se déporter un peu partout ailleurs, le mignon The Touryst va faire un retour inattendu sur Switch 2, toujours signé par Shin'en qui d'une certaine façon va refaire une exclusivité Nintendo : ce sera une version Deluxe dotée de contenu inédit dont une nouvelle île à explorer avec tout ce qu'il faut de matos et quêtes inédites, en plus d'évidentes améliorations graphiques.



De quoi agrémenter une aventure certes simpliste mais particulièrement prenante. Pas encore de date en revanche.