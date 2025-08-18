recherche
The Touryst va faire son retour sur Switch 2, dans une version enrichie de contenu exclu
Exclusivité Switch « 1 » avant de se déporter un peu partout ailleurs, le mignon The Touryst va faire un retour inattendu sur Switch 2, toujours signé par Shin'en qui d'une certaine façon va refaire une exclusivité Nintendo : ce sera une version Deluxe dotée de contenu inédit dont une nouvelle île à explorer avec tout ce qu'il faut de matos et quêtes inédites, en plus d'évidentes améliorations graphiques.

De quoi agrémenter une aventure certes simpliste mais particulièrement prenante. Pas encore de date en revanche.

publié le 18/08/2025 à 20:09 par Gamekyo
commentaires (10)
kujotaro publié le 18/08/2025 à 20:11
Je déteste ce genre de pratique. Un gros fuck aux fans qui ont soutenu le jeu.
shanks publié le 18/08/2025 à 20:11
kujotaro
On se doute bien que ce contenu sortira plus tard ailleurs.
altendorf publié le 18/08/2025 à 20:13
Ah oui c'était le fameux premier jeu PS5 en 8K native
pimoody publié le 18/08/2025 à 20:29
Toujours voulut le fqire après avoir fait la démo, mais le jeu à jamais vraiment eu de promo significative sur l’eshop et jamais pu le choper en boite sur switch,
negan publié le 18/08/2025 à 20:31
Que c'était nul ce jeu putain
ducknsexe publié le 18/08/2025 à 20:34
J'ai bien aimé ce jeu mais il est très court. Donc avoir du contenu inédit c'est un gage que les développeurs ne l ont pas abandonné.
shanks publié le 18/08/2025 à 20:41
negan
1000G facile pourtant
negan publié le 18/08/2025 à 20:43
shanks Meme pas eux la force
judebox publié le 18/08/2025 à 20:46
Mouais, c'était quand même pas foufou ce jeu...
kujotaro publié le 18/08/2025 à 21:17
shanks Oue mais même. Les fans de la première heure se font en.... Et attendent alors qu'ils ont soutenu le jeu. Cette pratique est débile je trouve. Mais bon c'est le Marketing.
Fiche descriptif
The Touryst
3
Ils aiment
Nom : The Touryst
Support : Switch
Editeur : N.C
Développeur : Shin'en
Genre : Aventure
Autres versions : Switch Switch 2 -
