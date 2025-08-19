Surprise : Tales of Xillia Remastered confirmé

On déconne, il n'y avait évidemment aucune surprise vu le leak, et Bandai Namco a donc bien officialisé Tales of Xillia Remastered avec un lancement prévu pour le 31 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et Switch 1. Oui, pas de version Switch 2 pour l'instant, pas même une upgrade.
En résumé :
- Doublage JP/US inclus
- Quelques options comme l'auto-save, l'indicateur de quêtes et la suppression des combats…
- 4K sur les supports concernés, 1080p sur Switch 1
- 60FPS « variable » sur PS5/XBS, 30FPS sur Switch 1
- 20Go seulement (16Go sur Switch 1)
Et le boulot effectué dessus à pas l'air ouf.
Evidemment.
Même le 60 fps "variable" sur les autres consoles me fume XD.
Décidément Bandai ne sait visiblement pas développer un jeu.
Puis cet épisode, "tout le monde" s'en fout,
c'est pas Phantasia, Symphonia, Vesperia ou Abyss.
Hélas, y'avait pas à en attendre grand chose, vu ce que Namco Bandai a pu faire avec les portages ultérieurs à la version PS3 de Tales of Symphonia.
Sinon les gars, si vous avez déjà joué aux opus PS3, ce remastered n'est pas pour vous, mais plutôt pour les joueurs qui, soit n'ont pas connu la PS3, soit qui l'on loupé (même si, à l'époque, il était difficile de louper un jeu qu'on attendait). Parce que de toute manière, je vois pas un fan de Tales of retourner sur les Tales of Xillia après les avoir fait une première fois, faut pas déconner quoi... on les fait une fois puis on y retouche plus à ces deux-là.
Donc je ne regretterais pas leur remastered, juste que je déplore leur façon de faire à Namco Bandai, car ils prennent vraiment les gens pour des cons (et en même temps, peut-être ont-ils raison)...
Enfin bref, vraiment, ils sont à la rue Namco Bandai. Même pas ça donne envie d'acheter un autre de leurs jeux tellement ce genre d'annonce, c'est nous prendre pour des jambons. Ils ont du culot en tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ah ça non...
Franchement ça me fait mal de dire ça, mais l'intelligence artificielle aurait fait sûrement un meilleur "remastered"
ouroboros4 bah y'a des gens qui aime le downgrade
Enfin si tu n'as qu'une console Nintendo
Tales Of Arise date déjà de 2021, ils sont sur un rythme pépère à base de remaster facile.
Tales of Destiny 1 et 2 m’aurait fait plus BD
sérieux même pas fichu de foutre le 2 histoire de ne pas passer pour des cons à la recherche d'argent facile
Bandai Namco continue dans sa radinerie.
Mais même sur les autres machines, c’est pareil que sur PS3. Un remaster honteux une fois encore.
"Some expressions were changed from the original work in consideration of ethics.
In light of ethics, we have changed some expressions from the original work. *WW correspondence."