recherche
News / Blogs
Surprise : Tales of Xillia Remastered confirmé
On déconne, il n'y avait évidemment aucune surprise vu le leak, et Bandai Namco a donc bien officialisé Tales of Xillia Remastered avec un lancement prévu pour le 31 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et Switch 1. Oui, pas de version Switch 2 pour l'instant, pas même une upgrade.

En résumé :

- Doublage JP/US inclus
- Quelques options comme l'auto-save, l'indicateur de quêtes et la suppression des combats…
- 4K sur les supports concernés, 1080p sur Switch 1
- 60FPS « variable » sur PS5/XBS, 30FPS sur Switch 1
- 20Go seulement (16Go sur Switch 1)

3
Qui a aimé ?
angelsduck, kisukesan, link49
publié le 19/08/2025 à 14:39 par Gamekyo
commentaires (39)
volran publié le 19/08/2025 à 14:46
J'ai pas bien saisi, c'est que Xillia 1 ?
fritesmayo76 publié le 19/08/2025 à 14:48
volran Oui.
Et le boulot effectué dessus à pas l'air ouf.
shanks publié le 19/08/2025 à 14:49
volran
Evidemment.
hyoga57 publié le 19/08/2025 à 14:49
Ouais comme sur PS3 en gros ou le 60fps n’était qu’en combat.
volran publié le 19/08/2025 à 14:53
Shanks Fritesmayo76 Pour moi Namco se tire une balle juste en sortant un "remastered" sans le second opus. C'est sympa d'avoir le jeu en multi-console / PC, mais c'est prendre la fanbase pour des cons. Tu me diras avec le remastered récent de Symphonia de la honte, ils sont capables de tout.
donpandemonium publié le 19/08/2025 à 14:53
1080p / 30 fps pour ces graphismes dignes d'une PS2 c'est hard quand même. Je vois même pas en quoi c'est un "remaster".

Même le 60 fps "variable" sur les autres consoles me fume XD.

Décidément Bandai ne sait visiblement pas développer un jeu.
xynot publié le 19/08/2025 à 14:55
Pour le triste travail effectué ils auraient pu mettre le 2
shambala93 publié le 19/08/2025 à 15:00
Minable !
micheljackson publié le 19/08/2025 à 15:04
Mouais, c'est censé nous faire rêver ?
Puis cet épisode, "tout le monde" s'en fout,
c'est pas Phantasia, Symphonia, Vesperia ou Abyss.
dormir13hparjour publié le 19/08/2025 à 15:08
Il y a des Tales qui n'ont jamais eu de sortie en Europe et ils choisissent celui-ci...
aros publié le 19/08/2025 à 15:11
J'me marre... Ça ou bien je ris jaune

Hélas, y'avait pas à en attendre grand chose, vu ce que Namco Bandai a pu faire avec les portages ultérieurs à la version PS3 de Tales of Symphonia.

Sinon les gars, si vous avez déjà joué aux opus PS3, ce remastered n'est pas pour vous, mais plutôt pour les joueurs qui, soit n'ont pas connu la PS3, soit qui l'on loupé (même si, à l'époque, il était difficile de louper un jeu qu'on attendait). Parce que de toute manière, je vois pas un fan de Tales of retourner sur les Tales of Xillia après les avoir fait une première fois, faut pas déconner quoi... on les fait une fois puis on y retouche plus à ces deux-là.
Donc je ne regretterais pas leur remastered, juste que je déplore leur façon de faire à Namco Bandai, car ils prennent vraiment les gens pour des cons (et en même temps, peut-être ont-ils raison)...

Enfin bref, vraiment, ils sont à la rue Namco Bandai. Même pas ça donne envie d'acheter un autre de leurs jeux tellement ce genre d'annonce, c'est nous prendre pour des jambons. Ils ont du culot en tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ah ça non...
zekk publié le 19/08/2025 à 15:14
Je vais me contenter de ma version PS3...
olex publié le 19/08/2025 à 15:20
Pas fou... Mais comme ma version PS3 fait partie des quelques disques pollués (il est très mal lu par ma console, obligé de le "refroidir" avant de le placer, véridique), et si le travail est ce qu'il est, correct, je pense me le prendre. Dommage qu'il n'y ait plus de version PS4, boite incluse, mais je m'y attendais.
testament publié le 19/08/2025 à 15:23
hyoga57 D1 malgré l'absence du 2 ou tu vas attendre les grosses promos ?
thekingofpop publié le 19/08/2025 à 15:26
Des "remastered" comme ça, c'est une honte et du feignantise...
Franchement ça me fait mal de dire ça, mais l'intelligence artificielle aurait fait sûrement un meilleur "remastered"
ouroboros4 publié le 19/08/2025 à 15:29
La version Switch
korou publié le 19/08/2025 à 15:30
0 intérêt sérieux. Et cette VA pour les RPG je peux plus
marcelpatulacci publié le 19/08/2025 à 15:34
OMAGAD qui lustucru ??

ouroboros4 bah y'a des gens qui aime le downgrade
ouroboros4 publié le 19/08/2025 à 15:34
marcelpatulacci Ben c'est ça ou t'y joue pas
Enfin si tu n'as qu'une console Nintendo
felx publié le 19/08/2025 à 15:37
Aucun effort vraiment le strict minimum et même pas le 2.
Tales Of Arise date déjà de 2021, ils sont sur un rythme pépère à base de remaster facile.
marcelpatulacci publié le 19/08/2025 à 15:47
ouroboros4 moi je trouve c'est bien, ils ont pensé au sales pau...aux européens de l'est.
mattewlogan publié le 19/08/2025 à 15:49
Je vois pas de Diff haha
Tales of Destiny 1 et 2 m’aurait fait plus BD
hyoga57 publié le 19/08/2025 à 15:58
testament On va attendre sagement.
lazer publié le 19/08/2025 à 16:00
Un episode que j'ai pas apprecié...j'aurais préféré xillia 2 mais bon , je passe...
kalas28 publié le 19/08/2025 à 16:04
allez y les weebs continuez de ne rien boycotter vous avez ce que vous méritez

sérieux même pas fichu de foutre le 2 histoire de ne pas passer pour des cons à la recherche d'argent facile
jacquescechirac publié le 19/08/2025 à 16:05
Korou bah pour le coup, les voix anglaises sont très bonnes pour certains persos (le perso principal féminin a une voix bcp plus charismatique en anglais d'ailleurs)
pimoody publié le 19/08/2025 à 16:08
Ouai, bah non merci…
Bandai Namco continue dans sa radinerie.
hyoga57 publié le 19/08/2025 à 16:15
ouroboros4 La version Switch qui tourne moins bien que sur PS3.
lz publié le 19/08/2025 à 16:29
hyoga57 : pourquoi ? La version PS3 est au dessus du 1080/30 ?
kiryukazuma publié le 19/08/2025 à 16:30
ok, aucun taff, même pas les deux jeux. Ciao Ciao...
kiryukazuma publié le 19/08/2025 à 16:31
lz il était 60 fps en combat et 30 fps en promenade. Ca sera certainement identique, ils vont pas travailler dessus...
hyoga57 publié le 19/08/2025 à 16:51
lz Pour les FPS oui, les combats sont en 60fps sur PS3.

Mais même sur les autres machines, c’est pareil que sur PS3. Un remaster honteux une fois encore.
guiguif publié le 19/08/2025 à 17:15
Les mecs pourraient te sortir les opus jamais sortis ici comme le remake de Destiny ou Rebirth, mais nan
richterbelmont publié le 19/08/2025 à 17:22
Il sera peut être full 60 fps sur les consoles actuelles comme graces
fritesmayo76 publié le 19/08/2025 à 17:33
volran Y aurait eu les deux j'aurais pris day one, là j'irais voir sur les eaux du net pour un version pc
fritesmayo76 publié le 19/08/2025 à 17:37
richterbelmont Je retrouve plus le tweet mais j'ai vu passé une photo comme quoi le fps sera pas constant. De même qu'une autre sur des choses censurées, sur le site officiel:
"Some expressions were changed from the original work in consideration of ethics.

In light of ethics, we have changed some expressions from the original work. *WW correspondence."
ippoyabukiki publié le 19/08/2025 à 18:20
Du coup c'est la bande annonce avec les voix anglaises (pzs du tout nouvelles) qu'on se tape. Super choix....
ippoyabukiki publié le 19/08/2025 à 18:22
zekk pas moi. Les voix anglaises immondes, je vais eviter. Et vite prendre cette version remaster
zekk publié le 19/08/2025 à 18:41
ippoyabukiki payer 40/50 balles pour des voix japs , non merci
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tales of Xillia Remastered
0
Ils aiment
Nom : Tales of Xillia Remastered
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo