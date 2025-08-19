Surprise : Tales of Xillia Remastered confirmé

On déconne, il n'y avait évidemment aucune surprise vu le leak, et Bandai Namco a donc bien officialiséavec un lancement prévu pour le 31 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et Switch 1. Oui, pas de version Switch 2 pour l'instant, pas même une upgrade.En résumé :- Doublage JP/US inclus- Quelques options comme l'auto-save, l'indicateur de quêtes et la suppression des combats…- 4K sur les supports concernés, 1080p sur Switch 1- 60FPS « variable » sur PS5/XBS, 30FPS sur Switch 1- 20Go seulement (16Go sur Switch 1)