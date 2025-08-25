Forza Horizon 6 serait annoncé lors du TGS Forza Horizon 6 serait annoncé lors du TGS

Selon les mots de Phil Spencer, il semble inéluctable que Forza Horizon 6 arrivera l'année prochaine, et si l'on en croit les propos de Windows Central, le reveal pourrait être fait avec de l'avance, précisément dès le mois prochain à l'occasion du Tokyo Game Show et pour cause : le cadre de ce nouvel opus serait le Japon, appuyant un récent leak de l'importateur Cult & Classic.



Nate the Hate appuie de son côté la rumeur via ses propres sources évoquant évidemment une version PlayStation 5, ce qui ne choquera personne vu l'énorme succès du 5 au printemps, mais ne peut en revanche confirmer la moindre tentative Switch 2.