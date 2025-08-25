recherche
Forza Horizon 6 serait annoncé lors du TGS
Selon les mots de Phil Spencer, il semble inéluctable que Forza Horizon 6 arrivera l'année prochaine, et si l'on en croit les propos de Windows Central, le reveal pourrait être fait avec de l'avance, précisément dès le mois prochain à l'occasion du Tokyo Game Show et pour cause : le cadre de ce nouvel opus serait le Japon, appuyant un récent leak de l'importateur Cult & Classic.

Nate the Hate appuie de son côté la rumeur via ses propres sources évoquant évidemment une version PlayStation 5, ce qui ne choquera personne vu l'énorme succès du 5 au printemps, mais ne peut en revanche confirmer la moindre tentative Switch 2.
publié le 25/08/2025 à 05:51
commentaires (14)
mattewlogan publié le 25/08/2025 à 05:55
Sortir déjà le 6 alors que le 5 cartonne actuellement cette année
C’est un peu tôt no ?
shanks publié le 25/08/2025 à 05:57
mattewlogan
Il ne sortira que fin 2026 (ou avant mais 2026 quand même).

Si tout est confirmé, l'annonce au TGS est juste en lien avec le cadre.
link49 publié le 25/08/2025 à 06:00
J'ai hâte.
thedoctor publié le 25/08/2025 à 06:23
Bon timing.
captainjuu publié le 25/08/2025 à 06:44
Un p'tit scénario solo -même un peu bidon- et ENFIN une grande ville en plus de la rase campagne et je pourrais être client
junaldinho publié le 25/08/2025 à 07:57
J'espère une sortie qui se cale sur la prochaine Xbox.
cail2 publié le 25/08/2025 à 08:44
mattewlogan
Il vient de sortir sur PS5 mais est sorti il y a près de 4 ans sur PC et Xboite.
sonilka publié le 25/08/2025 à 08:46
La licence a besoin d'un gros changement. Le 4 était l'apogée de la licence, le 5 a montré qu'on était arrivé au bout du concept.
leonr4 publié le 25/08/2025 à 08:47
https://x.com/NateTheHate2/status/1959666459279601994
negan publié le 25/08/2025 à 08:49
leonr4 Si Xbox souhaite vraiment mettre Fable Gears Halo et FH en 2026 il va forcément en avoir un en début d'année je pense.
leonr4 publié le 25/08/2025 à 08:57
negan Clair, et mieux vaut éviter de tout balancer au même moment.
parrain59 publié le 25/08/2025 à 08:58
Un truc qui est cool dans les FH ce sont les intro, ça met dans l'ambiance et conduire plusieurs véhicules de cette façon , sans interruption c'est très dynamique. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas d'autres courses comme celle ci.
Et par pitié , arrêtez les scénarios a base de mec trop cool et les dialogues inutiles. Ou alors une option pour les muter.
sasquatsch publié le 25/08/2025 à 14:26
Aaah les routes japonaises...ca va déchirer
mrvince publié le 25/08/2025 à 16:46
Ca fait depuis le 4 au moins que le Japon est en rumeur pour le prochain épisode ca va bien arriver un jour.
