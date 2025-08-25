Forza Horizon 6 serait annoncé lors du TGS
Selon les mots de Phil Spencer, il semble inéluctable que Forza Horizon 6 arrivera l'année prochaine, et si l'on en croit les propos de Windows Central, le reveal pourrait être fait avec de l'avance, précisément dès le mois prochain à l'occasion du Tokyo Game Show et pour cause : le cadre de ce nouvel opus serait le Japon, appuyant un récent leak de l'importateur Cult & Classic.
Nate the Hate appuie de son côté la rumeur via ses propres sources évoquant évidemment une version PlayStation 5, ce qui ne choquera personne vu l'énorme succès du 5 au printemps, mais ne peut en revanche confirmer la moindre tentative Switch 2.
publié le 25/08/2025 à 05:51 par Gamekyo
C’est un peu tôt no ?
Il ne sortira que fin 2026 (ou avant mais 2026 quand même).
Si tout est confirmé, l'annonce au TGS est juste en lien avec le cadre.
Il vient de sortir sur PS5 mais est sorti il y a près de 4 ans sur PC et Xboite.
Et par pitié , arrêtez les scénarios a base de mec trop cool et les dialogues inutiles. Ou alors une option pour les muter.