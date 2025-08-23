Lost Soul Aside : le point PC/PS5 Pro à J-6

Nouvelle mise au point surà quelques jours de son lancement, avec un carnet de développeur certes en anglais mais toujours appréciable pour gratter de nouvelles séquences de gameplay, et un aperçu des arguments des versions PC comme PlayStation 5 Pro.En bref, ce sera du 4K + Ray-Tracing sur PS5 Pro avec frame-rate plus stable, tandis que la version PC bénéficiera du full 4K, une compatibilité écran-large et une optimisation du Ray-Tracing via DLSS et FSR pour pouvoir en profiter en 60FPS « même sur des configurations modestes ». Accessoirement, même sur Steam, le titre prendra en charge les fonctionnalités de la DualSense et le compte PSN (optionnel) pour la synchronisation de vos trophées.sortira le 29 août sur les supports précités.