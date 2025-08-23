recherche
Lost Soul Aside : le point PC/PS5 Pro à J-6
Nouvelle mise au point sur Lost Soul Aside à quelques jours de son lancement, avec un carnet de développeur certes en anglais mais toujours appréciable pour gratter de nouvelles séquences de gameplay, et un aperçu des arguments des versions PC comme PlayStation 5 Pro.

En bref, ce sera du 4K + Ray-Tracing sur PS5 Pro avec frame-rate plus stable, tandis que la version PC bénéficiera du full 4K, une compatibilité écran-large et une optimisation du Ray-Tracing via DLSS et FSR pour pouvoir en profiter en 60FPS « même sur des configurations modestes ». Accessoirement, même sur Steam, le titre prendra en charge les fonctionnalités de la DualSense et le compte PSN (optionnel) pour la synchronisation de vos trophées.

Lost Soul Aside sortira le 29 août sur les supports précités.



publié le 23/08/2025 à 08:33 par Gamekyo
commentaires (10)
guiguif publié le 23/08/2025 à 09:13
La fin du chemin après près de 10 ans d'attente
djfab publié le 23/08/2025 à 09:49
Les améliorations PS5 pro sont top, mais ils ne parlent pas de 60 fps, bizarre ! Ou alors c'est parce qu'il est déjà présent sur PS5.
malroth publié le 23/08/2025 à 11:41
j'ai vraiment envie de me laisser tenter sur pc, j'aurai juste aimer savoir si le scenario et un peu d'exploration dans de beaux panorama sont au programme ou pas.

ou si c'est juste tabasser des mobs et boss en chaine sans but precis.

je vais peutétre attendre quelques test pour avoir des réponses la dessus.
pcsw2 publié le 23/08/2025 à 11:45
Il me tente bien quand meme je le ferais c'est sûre je verrai entre lui et mgs3 lequel je ferais en premier sur steam .
kurosu publié le 23/08/2025 à 11:49
guiguif je ne comprends pas pourquoi ils ont changé de design, le héros est plus ''epuré'' du visage, l'ancien bouille avait plus de gueule
malroth publié le 23/08/2025 à 11:59
kurosu je suis d'accord la dessus
kalas28 publié le 23/08/2025 à 12:19
j'espère vraiment qu'ils soit bon et fun
lazer publié le 23/08/2025 à 12:59
Enfinnn
mattewlogan publié le 23/08/2025 à 21:47
Il a l’air bien
azaz publié le 24/08/2025 à 19:49
vous n'avez pas encore compris? Pas de preview avant la sortie=catastrophique
Fiche descriptif
Lost Soul Aside
0
Ils aiment
Nom : Lost Soul Aside
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Ultizero Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
