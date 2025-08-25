recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Lords of the Fallen 2 a perdu plusieurs de ses responsables durant le développement
Il aura fallu quasiment 10 ans entre Lords of the Fallen et son reboot (qui devait de base être une suite) et si les voyants semblent au vert pour ne pas réitérer les mêmes problèmes avec le fraîchement officialisé Lords of the Fallen 2, tout ne se passe pas sans accroc en coulisses.

Est en effet rapporté par les ninjas de LinkedIn que trois des pointures de Hexworks (le directeur créatif, le directeur artistique et le producteur exécutif) ont tous quitté la boîte quelques temps avant l'annonce de Lords of the Fallen 2, sans donner d'explications même si l'on peut pointer d'anciens désaccords avec la direction de CI Games qui imposait un gros suivi pour Lords of the Fallen afin d'aider à la rentabilité sur la longueur. Et on ne le reprochera pas tant le jeu s'est amélioré au fil du temps, et gratuitement.

Bonne nouvelle néanmoins : l'ancien directeur artistique de Deck13 (donc The Surge, et ironiquement le Lords of the Fallen d'origine, de 2014) a pris les commandes de cette suite dont la sortie est « normalement » prévue pour 2026.

2
Qui a aimé ?
momotaros, kalas28
publié le 25/08/2025 à 07:34 par Gamekyo
commentaires (3)
vyse publié le 25/08/2025 à 10:52
Je vois pas cmnt 2026 peut être tenu
mibugishiden publié le 25/08/2025 à 16:31
Ils trouveront d'autres personnes, la licence s'est fait un petit nom dans le milieu et un suivi aussi long quand meme c'est à saluer.

Moi j'ai joué au jeu mais arreté au milieu car certains elements de gameplay je les ai trouvé frustrants (les ennemis qui te mitraillent à coup de magie derriere des murs sans te voir pour moi c'est non), peut etre qu'ils les ont corrigés ensuite je sais pas.
mrvince publié le 25/08/2025 à 16:37
J'ai vraiment adoré le 1er. Pas trop compris les mauvaises critiques. Surtout que je l'ai fait assez rapidement a sa sortie et y'avait déjà plus beaucoup de bugs... Pour moi un des meilleurs Souls like 3D.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Lords of the Fallen 2
2
Ils aiment
Nom : Lords of the Fallen 2
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo