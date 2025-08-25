Lords of the Fallen 2 a perdu plusieurs de ses responsables durant le développement

Il aura fallu quasiment 10 ans entreet son reboot (qui devait de base être une suite) et si les voyants semblent au vert pour ne pas réitérer les mêmes problèmes avec le fraîchement officialisé, tout ne se passe pas sans accroc en coulisses.Est en effet rapporté par les ninjas de LinkedIn que trois des pointures de Hexworks (le directeur créatif, le directeur artistique et le producteur exécutif) ont tous quitté la boîte quelques temps avant l'annonce de, sans donner d'explications même si l'on peut pointer d'anciens désaccords avec la direction de CI Games qui imposait un gros suivi pourafin d'aider à la rentabilité sur la longueur. Et on ne le reprochera pas tant le jeu s'est amélioré au fil du temps, et gratuitement.Bonne nouvelle néanmoins : l'ancien directeur artistique de Deck13 (donc, et ironiquement led'origine, de 2014) a pris les commandes de cette suite dont la sortie est « normalement » prévue pour 2026.