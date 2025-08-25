Lords of the Fallen 2 a perdu plusieurs de ses responsables durant le développement
Il aura fallu quasiment 10 ans entre Lords of the Fallen et son reboot (qui devait de base être une suite) et si les voyants semblent au vert pour ne pas réitérer les mêmes problèmes avec le fraîchement officialisé Lords of the Fallen 2, tout ne se passe pas sans accroc en coulisses.
Est en effet rapporté par les ninjas de LinkedIn que trois des pointures de Hexworks (le directeur créatif, le directeur artistique et le producteur exécutif) ont tous quitté la boîte quelques temps avant l'annonce de Lords of the Fallen 2, sans donner d'explications même si l'on peut pointer d'anciens désaccords avec la direction de CI Games qui imposait un gros suivi pour Lords of the Fallen afin d'aider à la rentabilité sur la longueur. Et on ne le reprochera pas tant le jeu s'est amélioré au fil du temps, et gratuitement.
Bonne nouvelle néanmoins : l'ancien directeur artistique de Deck13 (donc The Surge, et ironiquement le Lords of the Fallen d'origine, de 2014) a pris les commandes de cette suite dont la sortie est « normalement » prévue pour 2026.
Moi j'ai joué au jeu mais arreté au milieu car certains elements de gameplay je les ai trouvé frustrants (les ennemis qui te mitraillent à coup de magie derriere des murs sans te voir pour moi c'est non), peut etre qu'ils les ont corrigés ensuite je sais pas.