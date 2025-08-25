Monolith Software nous teaserait-il une Definitive Edition de Xenoblade Chronicles 2 ?

Petite étrangeté (ou teasing) du lundi matin. Monolith Software a posté directement sur X une offre d'emploi, l'équipe cherchant une tête de plus pour son équipe responsable de tout ce qui touche aux effets visuels (à cette adresse
)
Rien de particulier jusque là, pas même au départ le mini-clip de Xenoblade 2
qui accompagne le « tweet » jusqu'à ce que les plus observateurs pointent un fait : c'est étrangement plus joli que ce qu'offrait l'original sur Switch il y a (déjà) 8 ans. En tout cas au niveau des effets, justement.
Il n'en fallait pas plus pour faire bondir les espoirs d'une Xenoblade 2 : Definitive Edition
sur Switch 2 qui il est vrai ne serait pas surprenante (de même qu'une upgrade 60FPS de Xenoblade X
vu les données cachées) et si confirmé, on espère tout de même que ce retour sera l'occasion de corriger de gros soucis de game design.
Par contre ça serait bien d’avoir Torna sur la carte
Après, c'est pas ça qui me fera acheter la console.
Alors oui vu dans quel état qu'ils ont osé livrer XEnoblade 2 ( Nintendo seal of Quality ) on comprends...
Nintendo va t-il refourguer son catalogue Switch 1?
En tant que joueur.... faudrait quand même penser à être plus ambitieux monsieur Nintendo
Avec le succès, ils ont pris le melon, Ils sont les mains dans les poches:
-GKC
-des jeux à 70 euros pendant que t'as par exemple Ninja Gaiden 4 (ps5 et Xbox) trouvable à 52 euros
-et donc tout ces titres re-vendus pour remplir un calendrier de sortie.
On attends la re-re-sortie de Captain Toad tiens
Mais faut avouer qu'ils en ont bien besoin, du 60fps, une résolution de bonne qualité, ça leur fera bcp de bien et c'est quasi rien niveau boulot.
Honnêtement, tu as joué à xenoblade 2 en 2017 pour parler de son état à la sortie ?
Je prend direct
Qu'ils perdent pas de temps sur des definitive éditions......sachant que la switch2 est retro avec la 1.
Ce n'est pas pour autant qu'on veut tous les jeux NS1 en version NS2 . Mais Xenoblade 2 est l'un des jeux qui pourraient le plus bénéficier d'une nouvelle version pas forcément sous-titré "Edition Nintendo Switch 2". Rien que pour le lip sync en ce qui me concerne haha.
Pourquoi je te dis cela pcq Xenoblade je l'ai joué sur Wii...alors qu'on était déjà dans l'époque HD, le jeu avait fu flou, clipping, textures limites, etc) mais .
Là Xenoblade 2 est un très bon jeu mais qui aurait mérité clairement d'un peaufinage, Nintendo n'a pas d'excuse de l'avoir sortie si vite (vu qu'ils avaient un gros launch) ...aliasing, framerate, distance d'affichage (portable), coordination labiale...Là donc pour le coup je trouve que contrairement à Xenoblade 1 wii, le niveau technique est en de ça de d'une moyenne acceptable. Donc avec ce jeu on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide mais certains que je connais ont préféré arrêté (sans doute pour finalement le faire sous émulateur).
Pour imager cela me fait penser à Y's10 qui est annoncé 6 mois après en version DX definitive edition sur Switch 2, les fans méritent un peu plus de respect.
Mais aujourd'hui il semble que les boites s'en fiche, on sort le jeu cassé puis on le retape au fur et à mesure...bientôt on va les remercier pour ça
Monolith avait à un moment "2,5 studios": 1 gros pour la saga Xenoblade, un deuxième pour d'autres gros projets genre nouvel IP et un dernier plus petit.
Aujourd'hui j'imagine que le studio a toujours environ la même configuration mais que le seconde grosse team a pour mission de réaliser uniquement des portages de Xenoblade et la team plus petite va offrir ses services aux deux autres grosses teams et aussi à des projets externes à monolith (histoire de remplir les caisses).
https://www.monolithsoft.co.jp/games/
Alors certes la résolution dynamique ca faisait parfois un peu bouillie ce pixel, mais c’est très loin d’être un naufrage technique pour moi.
XC3 était un step au dessus en terme d’animation et de rendu, preuve qu’ils bossent sérieusement mais forcément en 2017, entre les sdk plus basiques et la connaissance du système je trouve xc2 plus que potable.
Je pense t’es un peu dur avec eux sur ce coup là
Monolith ils avaient bossé sur botw en support aussi en 2017 et avant
Oui je sais qu'ils ont bossé sur d'autres IPs de Nintendo mais il est bien possible que cela c'est fait au détriment de leur projet.
donc je pense à une évolution actuelle de leur fonctionnement car on voit avec plaisir qu'ils sont super actif sur la saga Xenoblade. Absolument personne n'aurait parié sur l'annonce d'un Xenoblade X considéré comme infaisable sur Switch et surtout avec la Switch en fin de vie.
Puis bon les JRPG et les harems ... FF7, Grandia 2, les tales of... etc.. si on lui reproche, faut le reprocher à la totalité de ces jeux
Perso je n'y est pas joué sur Switch (et encore moins sur Wii U).
J'ai pu voir que la version Switch est une superior version (aliasing, couleur, redesign des personnages, colorimétrie brillante, ombres, perso et scenario supplémentaire) mais quand grattant ils ont fait des concessions sur la distance d'affichage, certains lieux éloignés sont différents avec un niveau de détail bien inférieurs (perso c'est pas moi qui vais critiquer ce choix car à un moment si cela ne se voit pas...comme quand Capcom annonce pour Requiem des détails visuels que si on te le dit pas jamais tu ne les aurais vu )
Déjà qu'à la base je voulais pas à cause du système de gacha, mais on m'en a dit tellement de bien que je suis passé outre cet aspect.
La wii u, c'etais un seul mode. Salon. Point final.
Faut juste que je me lance dedans un jour.
gamergunz Genshin Impact en free to play (même pas le jeu de base à acheter) est plus généreux que Xenoblade 2, après c'est un jeu qui est mis à jour constamment, il a dépassé la centaine de persos donc c'est normal. Par contre ce serait bien d'augmenter la chance d'obtention de certaines lames, et rendre obsolète les techniques vaudous avec les slots de sauvegarde.
j'ai pu avoir Kos-Mos vers les premiers chapitre grâce à ça
Mais bref si ça arrive , rapidement, voilà pile ce qui pourrait me faire acheter une Switch 2 , en tablant sur une upgrade conséquente et pas un simple lifting. Mais pour ça j'ai toute confiance en monolith surtout quand tu vois les précédentes définitive édition
C'est juste un poste de recrutement pour effet visuel.
Ça se trouve ils ont volontairement surexpose la video pour mieux mettre en avant le visuel et les particules X)
Même constat pour le 3, que j'ai eu plus de mal à terminer à cause des limites techniques... 30 fps, pop-in constant, flou atroce en portable… Ces jeux méritent tellement mieux.
shido ok mhiro ... comme dab des interventions utiles
Si c'était payant je ne me serais même pas poser la question
Mais bon, c'est pas grave, parait que c'est pas trop chiant sauf si on veut le 100%, ce que je ne ferais pas. C'est pour ça que je l'ai acheté finalement
Le meilleur épisode des trois.
Xeno 3 m’a déçu par son scénario, là où le 1 m’a déçu par son gameplay.
C'est simplement que le 2 est magique. Mais ca rend pas le 3 mauvais.
Par contre le 1 souffre de son tres vieux gameplay. Ils ont refait les personnages, mais les mouvements etc... sont les memes que sur wii
Dac avec tout ce que ta dit encore une fois.
Je pense que x2 est un des rare monolith que j'aurai la flemme de refaire.