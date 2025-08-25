recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Monolith Software nous teaserait-il une Definitive Edition de Xenoblade Chronicles 2 ?
Petite étrangeté (ou teasing) du lundi matin. Monolith Software a posté directement sur X une offre d'emploi, l'équipe cherchant une tête de plus pour son équipe responsable de tout ce qui touche aux effets visuels (à cette adresse)

Rien de particulier jusque là, pas même au départ le mini-clip de Xenoblade 2 qui accompagne le « tweet » jusqu'à ce que les plus observateurs pointent un fait : c'est étrangement plus joli que ce qu'offrait l'original sur Switch il y a (déjà) 8 ans. En tout cas au niveau des effets, justement.

Il n'en fallait pas plus pour faire bondir les espoirs d'une Xenoblade 2 : Definitive Edition sur Switch 2 qui il est vrai ne serait pas surprenante (de même qu'une upgrade 60FPS de Xenoblade X vu les données cachées) et si confirmé, on espère tout de même que ce retour sera l'occasion de corriger de gros soucis de game design.
11
Qui a aimé ?
burningcrimson, ouken, narustorm, kevinmccallisterrr, kisukesan, gamergunz, roivas, drybowser, iglooo, link49, esets
publié le 25/08/2025 à 08:20 par Gamekyo
commentaires (70)
shanks publié le 25/08/2025 à 08:21
Pour le comparo (à gauche le clip, à droite la version Switch 1) :

https://vxtwitter.com/rendercombined.jpg?imgs=https://pbs.twimg.com/media/GzKyzDPW4AA6-7W.jpg,https://pbs.twimg.com/media/GzKzMqGXMAA1e6D.jpg
ouken publié le 25/08/2025 à 08:34
le meilleur episode avec le dlc du 3
jowy14 publié le 25/08/2025 à 08:36
On fait comme BOTW et TOTK alors, une nouvelle version Switch 2 en vente et une mise à jour à 10€ ou gratuite pour le NSO+
Par contre ça serait bien d’avoir Torna sur la carte
burningcrimson publié le 25/08/2025 à 08:36
ouken +1
burningcrimson publié le 25/08/2025 à 08:37
Par contre ils en mettent du temps pour lupgrade de Xenoblabe X
mattewlogan publié le 25/08/2025 à 08:38
Je préférerais un nouvel épisode
masharu publié le 25/08/2025 à 08:38
2027 le jeu aura 10 ans. Le sortir avant sera un peu tuer l'effet anniversaire qui pourrait en découler (dont des nouveaux merch).
captainjuu publié le 25/08/2025 à 08:43
Vu l'état de Xenoblade 2 (surtout en portable), une Definitive Edition ne serait pas à luxe, ou au moins une upgrade "Switch 2 édition".

Après, c'est pas ça qui me fera acheter la console.
shido publié le 25/08/2025 à 08:44
ouken le meilleur episode avec le dlc du 3

merci pour la tranche de rire
newtechnix publié le 25/08/2025 à 08:48
Ils ont commencé à resortir les Zelda BotW, Totk en version +...des rajouts DLC avec Kirby le monde oublié et Mario Party Jamboree.

Alors oui vu dans quel état qu'ils ont osé livrer XEnoblade 2 ( Nintendo seal of Quality ) on comprends...

Nintendo va t-il refourguer son catalogue Switch 1?

En tant que joueur.... faudrait quand même penser à être plus ambitieux monsieur Nintendo

Avec le succès, ils ont pris le melon, Ils sont les mains dans les poches:
-GKC
-des jeux à 70 euros pendant que t'as par exemple Ninja Gaiden 4 (ps5 et Xbox) trouvable à 52 euros
-et donc tout ces titres re-vendus pour remplir un calendrier de sortie.

On attends la re-re-sortie de Captain Toad tiens
burningcrimson publié le 25/08/2025 à 08:49
newtechnix J'avoue
newtechnix publié le 25/08/2025 à 08:55
dire qu'à une époque Miyamoto parlait de principe de fraicheur quand Nintendo décidait de lancer un projet (sous-entendu est-ce qu'on a quelque chose à apporter à un titre...expliquant l'absence d'un nouveau F-Zero parce qu'ils n'ont pas d'idée qui ferait progresser la série...avec leur team r&d en concept/gameplay, on comprends quand ils ont expliqué que si ils ont une idée c'est ensuite qu'ils décident quelle licence doit être utiliser avec et sinon la création d'une nouvelle IP...DK Bananza aurait pu être un Mario mais pour tout casser mais DK (parmis leur IP) semblait bien plus évident qu'un Mario, un Zelda, un Kid Icarus,etc )
51love publié le 25/08/2025 à 09:00
mattewlogan aussi, j'espère qu'ils passeront peu de temps sur ces versions S2.

Mais faut avouer qu'ils en ont bien besoin, du 60fps, une résolution de bonne qualité, ça leur fera bcp de bien et c'est quasi rien niveau boulot.
zekk publié le 25/08/2025 à 09:02
ouken Pour une fois, je suis d'accord avec toi
wickette publié le 25/08/2025 à 09:11
Pour manpart j’attends surtout un patch switch 2 pour faire Xenoblade X, le jeu en bénéficiera grandement

newtechnix
Honnêtement, tu as joué à xenoblade 2 en 2017 pour parler de son état à la sortie ?
narustorm publié le 25/08/2025 à 09:13
Xeno 2
Je prend direct
cyr publié le 25/08/2025 à 09:20
Déjà fait sur switch. Je préfère un nouvel opus.

Qu'ils perdent pas de temps sur des definitive éditions......sachant que la switch2 est retro avec la 1.
masharu publié le 25/08/2025 à 09:28
newtechnix Comme je le précise plus haut, 2027 va être les 10 ans du jeu, du jeu le plus populaire de la franchise et même du studio, et l'occasion de célébrer les 10 ans en bonne et du forme je pense Monolith Soft y songe.

Ce n'est pas pour autant qu'on veut tous les jeux NS1 en version NS2 . Mais Xenoblade 2 est l'un des jeux qui pourraient le plus bénéficier d'une nouvelle version pas forcément sous-titré "Edition Nintendo Switch 2". Rien que pour le lip sync en ce qui me concerne haha.
lazer publié le 25/08/2025 à 09:41
j'avais pas aimé celui là
jenicris publié le 25/08/2025 à 09:41
Le moins bon Xenoblade. Après ça reste quand même un très bon jeu
rogeraf publié le 25/08/2025 à 09:41
Go Emulation ... Il est déja sorti !
syst59 publié le 25/08/2025 à 09:57
J'aurais pref une maj pour xeno 3 je l'ai mis de côtè car imbuvable techniquement... mais bon sa attendra...
newtechnix publié le 25/08/2025 à 10:13
wickette le premier Xenoblade est un de mes jrpg préféré alors tu penses bien que ce jeu je l'attendais de pied ferme ( d'ailleurs le jour où je reçois le collector, un pote m'offre le jeu, résultat j'ai encore le collector qui traine dans une armoire sous blister ).
Pourquoi je te dis cela pcq Xenoblade je l'ai joué sur Wii...alors qu'on était déjà dans l'époque HD, le jeu avait fu flou, clipping, textures limites, etc) mais .
Là Xenoblade 2 est un très bon jeu mais qui aurait mérité clairement d'un peaufinage, Nintendo n'a pas d'excuse de l'avoir sortie si vite (vu qu'ils avaient un gros launch) ...aliasing, framerate, distance d'affichage (portable), coordination labiale...Là donc pour le coup je trouve que contrairement à Xenoblade 1 wii, le niveau technique est en de ça de d'une moyenne acceptable. Donc avec ce jeu on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide mais certains que je connais ont préféré arrêté (sans doute pour finalement le faire sous émulateur).

Pour imager cela me fait penser à Y's10 qui est annoncé 6 mois après en version DX definitive edition sur Switch 2, les fans méritent un peu plus de respect.
Mais aujourd'hui il semble que les boites s'en fiche, on sort le jeu cassé puis on le retape au fur et à mesure...bientôt on va les remercier pour ça

Monolith avait à un moment "2,5 studios": 1 gros pour la saga Xenoblade, un deuxième pour d'autres gros projets genre nouvel IP et un dernier plus petit.
Aujourd'hui j'imagine que le studio a toujours environ la même configuration mais que le seconde grosse team a pour mission de réaliser uniquement des portages de Xenoblade et la team plus petite va offrir ses services aux deux autres grosses teams et aussi à des projets externes à monolith (histoire de remplir les caisses).
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 10:27
Peut etre juste un patch switch 2 plutot qu'une définitive édition
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 10:29
shido et ? ouken a totalement raison, même s ic'est difficile de faire un classement avec cette licence magnifique. Mais le 2 respirait l'aventure. Là où une licence comme final fantasy s'est totalement perdue
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 10:32
newtechnix tu te méprends dnas l'organisation de monolith soft. Tu oubleis qu'ils sont en support sur la majorité des titres de nintendo (y compris mario kart world). Les deux derniers zelda, animal crossing etc... je te laisse consulter la liste sur leur site internet :
https://www.monolithsoft.co.jp/games/
wickette publié le 25/08/2025 à 10:36
newtechnix je pense justement vu les limites de la switch 1 il s’en sortait pas trop mal le XC2.

Alors certes la résolution dynamique ca faisait parfois un peu bouillie ce pixel, mais c’est très loin d’être un naufrage technique pour moi.

XC3 était un step au dessus en terme d’animation et de rendu, preuve qu’ils bossent sérieusement mais forcément en 2017, entre les sdk plus basiques et la connaissance du système je trouve xc2 plus que potable.

Je pense t’es un peu dur avec eux sur ce coup là

Monolith ils avaient bossé sur botw en support aussi en 2017 et avant
shido publié le 25/08/2025 à 10:47
ippoyabukiki Le 2 , c'est du shonen de base avec des moment épique tout les 5 min et des persos complètement osef ( Rex et son harem , ouais bon on rompiche hein ) je préfère le trois avec sa sobriété et son histoire
newtechnix publié le 25/08/2025 à 10:51
ippoyabukiki C'est possible mais dans les faits on a eu zéro nouvelle IP alors qu'ils avaient teasé un projet via annonce de recrutement).
Oui je sais qu'ils ont bossé sur d'autres IPs de Nintendo mais il est bien possible que cela c'est fait au détriment de leur projet.
donc je pense à une évolution actuelle de leur fonctionnement car on voit avec plaisir qu'ils sont super actif sur la saga Xenoblade. Absolument personne n'aurait parié sur l'annonce d'un Xenoblade X considéré comme infaisable sur Switch et surtout avec la Switch en fin de vie.

wickette
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 11:03
shido je peux comprendre que tu préfères le 3, mais ton message faisait passé le 2 pour un jeu franchement pas terrible.
Puis bon les JRPG et les harems ... FF7, Grandia 2, les tales of... etc.. si on lui reproche, faut le reprocher à la totalité de ces jeux
cyr publié le 25/08/2025 à 11:04
newtechnix pourquoi xenoblade X etais infaisable sur switch vu que c'est un jeux wii u?
gamergunz publié le 25/08/2025 à 11:28
Ce serait chouette, Xenoblade Chronicles 2 étant l'un de mes opus préféré je serais pas contre le refaire dans de meilleures conditions.
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 11:31
cyr c'etait ce qu'expliquait monolith soft quand leur etait demandé un remaster du jeu sur switch
shido publié le 25/08/2025 à 11:34
ippoyabukiki après , non , c'est pas un mauvais jeu au contraire, mais les personnages m'ont souler et cette surenchère d'epicness , c'est bon quoi. le trois m'a + toucher dans son ton
newtechnix publié le 25/08/2025 à 11:47
cyr peut-être par son principe d'open world.

Perso je n'y est pas joué sur Switch (et encore moins sur Wii U).

J'ai pu voir que la version Switch est une superior version (aliasing, couleur, redesign des personnages, colorimétrie brillante, ombres, perso et scenario supplémentaire) mais quand grattant ils ont fait des concessions sur la distance d'affichage, certains lieux éloignés sont différents avec un niveau de détail bien inférieurs (perso c'est pas moi qui vais critiquer ce choix car à un moment si cela ne se voit pas...comme quand Capcom annonce pour Requiem des détails visuels que si on te le dit pas jamais tu ne les aurais vu )
amario publié le 25/08/2025 à 11:59
Mon préféré reste le xeno 1. Le remake est d'ailleurs impeccable. Le 2 mérite vraiment une refonte. La DA et l'environnement perd de sa superbe a cause du reso dégueulasse (la pire de tout les xeno), en plus il faut revoir le côté Gatcha (le DLC Torna lui mets une gifle). Concernant Xeno X pas besoin de mise a jour pour moi. Il tourne suffisamment bien. Pour le 3, une mise a jour serait appreciable.
churos45 publié le 25/08/2025 à 12:32
Arf je l'ai acheté y'a 2 semaines...
Déjà qu'à la base je voulais pas à cause du système de gacha, mais on m'en a dit tellement de bien que je suis passé outre cet aspect.
sonilka publié le 25/08/2025 à 13:07
Vivement que Monolith tourne la page avec cette licence. 15 ans qu'ils sont dessus.
gamergunz publié le 25/08/2025 à 13:09
churos45 Le système de gacha n'est pas un problème du moment que tout est inclus gratos dans le jeu, il n'y a rien à payer en dehors comme des jeux comme genshin impact ou autres jeux du genre.
masharu publié le 25/08/2025 à 13:15
churos45 gamergunz Ouais c'est du in-game, le soucis relevé en particulier c'est que 1 ou 2 passages du jeu nécessitent une compétence de terrain précise et si tu n'a pas les bonnes lames avec cette compétence faut faire des sessions de gacha afin de les obtenir et même farmer les coeurs si tu as de la malchance de ne pas en avoir assez. Chose qui n'existe plus dans le DLC. Une réédition du jeu pourrait venir corriger ce problème.
cyr publié le 25/08/2025 à 13:19
newtechnix ils ont préféré faire ça (réduction de la distance d'affichage) pour pas avoir de baisse de framrate en portable...
La wii u, c'etais un seul mode. Salon. Point final.

Faut juste que je me lance dedans un jour.
5120x2880 publié le 25/08/2025 à 14:09
Il y a beaucoup de trucs à tweaker dans le jeu de base, tant mieux si ils font ça officiellement, le plus chiant pour moi c'était le flou sur les personnages dans les grandes zones comme Uraya, si ils pouvaient revoir un peu les menus ce serait bien aussi.

gamergunz Genshin Impact en free to play (même pas le jeu de base à acheter) est plus généreux que Xenoblade 2, après c'est un jeu qui est mis à jour constamment, il a dépassé la centaine de persos donc c'est normal. Par contre ce serait bien d'augmenter la chance d'obtention de certaines lames, et rendre obsolète les techniques vaudous avec les slots de sauvegarde.
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 14:13
churos45 c'est du faux gacha vu que tu ne payes rien. Justement ça met du piment.
ioda publié le 25/08/2025 à 15:09
Je l'avais dis, Nintendo allait combler son catalogue par du remaster etc de jeux Switch... J'ai rien contre la licence, et autant je pouvais comprendre que la Nintendo aille piocher dans le catalogue Wii U (rentabilité des jeux etc suite à l'échec du support), autant là... Le seul avantage, c'est pour ceux qui galèrent à trouver le jeu et surtout, l'extension.
gamergunz publié le 25/08/2025 à 15:16
masharu 5120x2880 Il existe une solution alternative qui peut être apparenté à du cheat en tout cas grâce au Nintendo switch online en bénéficiant des saves cloud tu peux reset facilement ta save jusqu'à que tu pioches sur la blade en question que tu veux et ceux dès le début du jeu.
j'ai pu avoir Kos-Mos vers les premiers chapitre grâce à ça
zoske publié le 25/08/2025 à 15:17
ça serait mieux de faire une definitive nouveau épisode!! Mais bon argent facile quand tu nous tiens!
5120x2880 publié le 25/08/2025 à 15:35
gamergunz J'ai fais le jeu legit une fois, puis je l'avais refait avec un mod qui améliore le taux de drops (en gros t'as toutes les lames à la suite), KOS MOS et T Elos c'est 0.1% de chance il me semble, ça a du te demander beaucoup de reset
drybowser publié le 25/08/2025 à 15:48
Ca aurait dû être fait dès la sortie de la Switch 2 en avril !
Mais bref si ça arrive , rapidement, voilà pile ce qui pourrait me faire acheter une Switch 2 , en tablant sur une upgrade conséquente et pas un simple lifting. Mais pour ça j'ai toute confiance en monolith surtout quand tu vois les précédentes définitive édition
kidicarus publié le 25/08/2025 à 16:07
Moi je veux un nouveau titre de chez eux.
gamergunz publié le 25/08/2025 à 16:13
5120x2880 Pas tant que ça j'ai combiné cette méthode avec le fait d'avoir des cristaux rapidement grâce à un mob et c'est allé assez vite pour avoir tout ce que je voulais sur les bons persos
rbz publié le 25/08/2025 à 16:58
Comme ça s'emballe pour rien.
C'est juste un poste de recrutement pour effet visuel.
Ça se trouve ils ont volontairement surexpose la video pour mieux mettre en avant le visuel et les particules X)
raioh publié le 25/08/2025 à 17:13
Gamergunz Ça reste de la merde, le simple fait que tu sois obligé de faire ça démontre que c'est un système de merde.
mck publié le 25/08/2025 à 17:45
J'ai adoré Xenoblade 2. L'histoire, les persos (bon, pas tous ), l'ampleur de l’univers avec ses panoramas fous, et surtout l’OST… c’est incroyable. Mais clairement, il lui faut une Definitive Edition. Ce jeu le mérite, et la technique n'a jamais été au niveau de son ambition.

Même constat pour le 3, que j'ai eu plus de mal à terminer à cause des limites techniques... 30 fps, pop-in constant, flou atroce en portable… Ces jeux méritent tellement mieux.
ouken publié le 25/08/2025 à 17:50
zekk ippoyabukiki burningcrimson un regal et en plus je le srefait sur yuzu en 4k magnifique vraiment !!

shido ok mhiro ... comme dab des interventions utiles
gamergunz publié le 25/08/2025 à 17:52
raioh J'irai pas jusque la, j'ai personnellement apprécié le côté aléatoire encore plus du fait que ce soit pas payant.
link49 publié le 25/08/2025 à 18:32
Je prends direct.
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 19:08
raioh on a compris, tu n'es pas content, la vie c'est de la merde etc... tu vas bientot sortir de ta phase dark ado ?
tripy73 publié le 25/08/2025 à 19:34
J'espère surtout une mise à jour gratuite, j'ai pas acheté la Switch 2 pour me taper des éditions définitive et remasters de jeux Switch alors que la SW2 est rétro-compatible...
churos45 publié le 25/08/2025 à 21:02
gamergunz ippoyabukiki en fait je déteste avoir des récompenses plus ou moins utiles de manière aléatoire. Je préfère me donner à 100% pour avoir ce que je veux grâce à mon skill plutôt qu'avec de la chance...
Si c'était payant je ne me serais même pas poser la question

Mais bon, c'est pas grave, parait que c'est pas trop chiant sauf si on veut le 100%, ce que je ne ferais pas. C'est pour ça que je l'ai acheté finalement
killia publié le 25/08/2025 à 21:41
Totalement d’accord.
Le meilleur épisode des trois.

Xeno 3 m’a déçu par son scénario, là où le 1 m’a déçu par son gameplay.
saintsaga publié le 25/08/2025 à 22:02
Celui qui a avait l'ambiance la plus shonen. J'ai adoré. Et les finaux des combos en combat me motivait beaucoup.
burningcrimson publié le 26/08/2025 à 05:48
Shido niveau décors, musiques, scénar et j'irai même jusqu'à dire système de combat, Xenoblabe 2 est bien meilleur que le 3. Xenoblabe 3 (hors dlc) est un pétard mouillé, chiant à jouer avec des persos complètement oubliable, à part Noah, Mio Eunie et N ,le reste je m'en rappel même plus.
ippoyabukiki publié le 26/08/2025 à 06:04
burningcrimson faut pas exagerer. Ce n'est pas parce qu'on le compare au 2 et qu'on le met un peu en dessous que ca fait du 3 un "pétard mouillé". Il reste largement supérieur à une trrs grande quantité de jrpg des dernières années.
C'est simplement que le 2 est magique. Mais ca rend pas le 3 mauvais.
Par contre le 1 souffre de son tres vieux gameplay. Ils ont refait les personnages, mais les mouvements etc... sont les memes que sur wii
ippoyabukiki publié le 26/08/2025 à 06:06
churos45 non ce n'est pas chiznt du tout. Les competences de terrain tu finis par les avoir et de toute facon il y a pas mal de truc c'est pour choper un coffre ou un decouvrir un lieu. Mais dzns les coffres y a jamais un truc de malade mental. Ce n'est pas un jeu où il y a des armes cachées
shido publié le 26/08/2025 à 09:02
burningcrimson c'est vrai que Rex et sa clique de waifu digne d'un épisode de SAO sont inoubliable. puis ce malaise a la fin du jeu qui est plus tard confirmer par cette fameuse photo dans le 3. ouais bon
sk8mag publié le 26/08/2025 à 09:06
shido, les goûts et les couleurs, perso j'ai adoré le 2, bien plus que le 1 contrairement à beaucoup.
5120x2880 publié le 26/08/2025 à 10:39
shido T'as aussi l'équipe de méchants tout droit sortie de Kingdom Hearts, et parmi les jouables : Zeke, sa lame, Morag, Tora, etc., qui, eux, semblent tout droit sortis d'un mauvais Tales of
rbz publié le 26/08/2025 à 11:33
shido
Dac avec tout ce que ta dit encore une fois.

Je pense que x2 est un des rare monolith que j'aurai la flemme de refaire.
zekk publié le 26/08/2025 à 13:51
rbz moi c'est le 1 heureusement que le 2 est justement là pour lui donner un peu plus d'épaisseur
weslloyd1 publié le 26/08/2025 à 14:46
le meilleur xeno !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Xenoblade Chronicles 2
75
Ils aiment
Nom : Xenoblade Chronicles 2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Monolith Software
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 01/12/2017
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo