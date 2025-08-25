Monolith Software nous teaserait-il une Definitive Edition de Xenoblade Chronicles 2 ?

Petite étrangeté (ou teasing) du lundi matin. Monolith Software a posté directement sur X une offre d'emploi, l'équipe cherchant une tête de plus pour son équipe responsable de tout ce qui touche aux effets visuels (Rien de particulier jusque là, pas même au départ le mini-clip dequi accompagne le « tweet » jusqu'à ce que les plus observateurs pointent un fait : c'est étrangement plus joli que ce qu'offrait l'original sur Switch il y a (déjà) 8 ans. En tout cas au niveau des effets, justement.Il n'en fallait pas plus pour faire bondir les espoirs d'unesur Switch 2 qui il est vrai ne serait pas surprenante (de même qu'une upgrade 60FPS devu les données cachées) et si confirmé, on espère tout de même que ce retour sera l'occasion de corriger de gros soucis de game design.