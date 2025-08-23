recherche
Assassin's Creed Mirage : confirmation de l'extension surprise en deal avec les saoudiens de Savvy
La rumeur était donc vraie : Ubisoft a fait un accord avec le groupe saoudien Savvy pour le développement d'une extension surprise pour Assassin's Creed Mirage.

Ce DLC sera totalement gratuit, offrira un nouvel arc scénarisée à Al-Ula au IXe siècle (Arabie Saoudite, forcément) et offrira même des améliorations de gameplay que l'on pourra retrouver dans le jeu de base. Sortie prévue d'ici la fin d'année.

publié le 23/08/2025 à 09:11 par Gamekyo
commentaires (43)
negan publié le 23/08/2025 à 09:25
Excellent
ippoyabukiki publié le 23/08/2025 à 09:37
"Allez en arabie saoudite c'est un super pays".
Quand les jeux servent a faire de la pub
negan publié le 23/08/2025 à 09:48
ippoyabukiki C'est pareil pour beaucoup de jeu, pourquoi tu sors du bois quand c'est des arabes ?
roivas publié le 23/08/2025 à 09:50
Perso qd je part visiter un pays, j'ai qd même envie de savoir que je vais pouvoir rentrer chez moi après. Donc ça ira merci ^^;
negan publié le 23/08/2025 à 09:53
roivas Perso qd je part visiter un pays, j'ai qd même envie de savoir que je vais pouvoir rentrer chez moi après. Donc ça ira merci

T'es plus en sécurité en AS qu'en France actuellement.
roivas publié le 23/08/2025 à 09:53
negan en france je mérite pas la peine de mort ^^;
negan publié le 23/08/2025 à 10:02
roivas Après oui si t'es gay vaut mieux pas y aller c'est clair.
aggrekuma publié le 23/08/2025 à 10:21
J'espére malgrés tout un bete remaster d'Assassin's Creed 1 directors cut. Il manque que ce jeu pour pourvoir jouer à la saga sur PS5.
tokito publié le 23/08/2025 à 10:29
Je suis sûr que tous les wokes qui ont défendu Ubi Soft et sa politique DEI/le dernier Dragon Age vont monter au créneau pour dénoncer le partenariat avec un pays où les homosexuels finissent (au mieux) dans des cellules infâmes, les minorités ethniques sont utilisés comme du bétail, les femmes valent la moitié d'un homme etc.
Quoique les pretendus non-binaires ne risquent rien en Arabie Saoudite, au pire il suffit de modifier son pronom dans sa bio Twitter
ippoyabukiki publié le 23/08/2025 à 10:49
negan toi tu vois des arabes, moi je vois un pays. Et un pays pas terrible au niveau de plein de chose. Mais si tu veux regrouper ses habitants dans un groupe ethnique, dire "arabes" et partir du principe que tous les pays arabes sont identiques avec la meme culture et qu'au final rien ne les distingue... poses toi des questions sur ton rapport au racisme.
Et si toi meme tu es arabe, c'est encore pire. Ca veut dire que tu as toi même gobé la propagande du FN : "tous les memes".
Et donc laisse moi te l'apprendre : un tunisien, n'est pas un algerien, n'est pas un marocain, n'est pas un egyptien, n'est pas un syrien, n'est pas saoudien.
Comme un francais, n'est pas un espagnol, n'est pas un allemand, n'est pas un britannique, n'est pas un italien. Et pourtant dans le tas il y a des pays latins donc avec des cultures tres proches. Mais aussi des grandes différences.
Je te laisse donc refaire le point avec des préjugés et ton racisme.
negan publié le 23/08/2025 à 10:50
ippoyabukiki Raconte pas ta vie je m'en bas les couilles.
xynot publié le 23/08/2025 à 10:52
Bof, ça pue le truc sans ambitions juste pour faire plaisir aux a
mattewlogan publié le 23/08/2025 à 10:52
Super j’ai bien aimé cet épisode
olex publié le 23/08/2025 à 10:55
Arrêtez de râler pour rien. C'est gratuit, profitez-en. LIbre à vous de prendre l'extension ou pas. On jugera de sa qualité une fois parue.
iglooo publié le 23/08/2025 à 11:08
negan il a pourtant raison.
negan publié le 23/08/2025 à 11:10
iglooo Je sais pas, j'ai pas lu.
pharrell publié le 23/08/2025 à 11:19
Même sur les trucs gratos ça trouve le moyen de polémiquer
iglooo publié le 23/08/2025 à 11:37
negan
gaymer40 publié le 23/08/2025 à 11:41
Tout le monde sait qu' il n' y a pas d' Arbre dans le désert Saoudiens
kalas28 publié le 23/08/2025 à 12:18
il aurait fallu que la maj soit à balles peut être que les pigeons de gamekyo auraient rien eut à redire

m'enfin ça c'est une explication bisounours parce que vu la gueule des coms la vérité est ailleurs
ippoyabukiki publié le 23/08/2025 à 13:30
kalas28 on peut aussi ne pas etre naif et comprendre facilement pourquoi une boite exterieur à ubisoft fait une mise à jour gratuite pour faire la promotion de leur pays.
Ca ne veut pas dire que c'est mal. Juste qu'on peut le souligner. C'est du softpower.
Mais bon si tu veux t'enfermer dans une pensée dogmatique
thelastone publié le 23/08/2025 à 13:30
Ippoyabukiki Arrête ton char , la chine et les usa font bien pire et on t'entend jamais ouvrir la bouche quand c'est des studio ricains ou des black myth, lies of p ou autre , a un moment faut juste assumer votre hypocrisie les gars..
naru publié le 23/08/2025 à 14:46
Est-ce qu'il y aura une petite séquence qui se déroulera à La Mecque où un passage dans lequel on verra la Kaaba ?
sosky publié le 23/08/2025 à 16:56
Bat les steaks de leur propagande à ce pays de merde
link49 publié le 23/08/2025 à 17:46
Parfait. Je prends.
bennj publié le 23/08/2025 à 20:18
tokito ben non le wokisme a disparu d'après ton gourou.
thelastone publié le 24/08/2025 à 08:10
Naru ça serait tellement stylé
fan2jeux publié le 24/08/2025 à 08:23
Interessant.
ippoyabukiki publié le 24/08/2025 à 08:57
thelastone les etats unis font bien pire au niveau des droits de l'homme que l'arabie saoudite ?
Non mais serieusement retourne ecouter ta propagande sur internet.
A quel moment aux us tu risques la prison pour homosexualité ?
A quel moment les femmes n'ont pas les memes droits que les hommes ?
Franchement ferme la
ippoyabukiki publié le 24/08/2025 à 09:02
thelastone en tout cas en te lisant je vois sue ce site à une communauté de plus en plus nauséabonde
famimax publié le 24/08/2025 à 09:09
Pour l’Arabie Saoudite, je vais passer mon tour cette fois. La dernière fois que j’ai donné mon avis sur ce pays et sur Mohammed ben Salmane, je me suis carrément fait agresser et traiter de raciste, d’ethnocentriste, etc... Le plus ironique, c’est que ça venait de gens très, très, très à droite (si vous voyez ce que je veux dire ). Bref, la convergence des luttes existe bel et bien, s’associer avec n’importe qui pour faire passer ses idées, mais elle n'est pas là où les médias (tous détenus par des milliardaires de droite ou d’extrême droite) veulent nous le faire croire…

Edit : tokito En relisant ton message, j’avais compris au départ que tu voulais dire que les "woke" ne dénonceraient pas ces partenariats (sous prétexte que…), au final j'ai pas comprit le message que tu voulais faire passer
gaymer40 publié le 24/08/2025 à 10:32
famimax les medias tous detenus par des Droitards
la propagande de Gauchiasse t' a bien lavé le cerveau, le pire c' est que vous défendez les pires Pays d' Extreme Droite du monde. Comme quoi, l' extreme droite c' est le bien
cail2 publié le 24/08/2025 à 10:45
ippoyabukiki
Le jeu prendra place en Arabie Saoudite certes, mais il y a plus de mille ans, est ce qu'on peut parler de soft power ou placement de produit ? C'est une question honnête.

Sutout après le tsunami de jeux US ou autre qui font l'apologie de leur culture contemporaine au travers de bien des jeux comme cité ci-dessus.
famimax publié le 24/08/2025 à 12:35
gaymer40 Déjà, je n’ai jamais parlé de "droitards", j’ai simplement constaté que les médias sont détenus par des milliardaires de droite ou d’extrême droite (Bolloré, Stérin, Lagardère, Arnault, Bouygues, la famille Dassault, etc...). Après, je comprends bien que certains comme toi, complètement déconnectés de la réalité, iront prétendre que Xavier Niel, Patrick Drahi ou Kretinsky seraient des milliardaires d’extrême gauche

"?le pire c’est que vous défendez les pires pays d’extrême droite du monde"

Je comprends pas de qui ni de quel pays tu parles ? De l’Ukraine?? Parce qu’il y a aussi des milices d’extrême droite qui combattent les Russes ? En plus avec la position ambiguë de LFI (et même récemment du PCF, au vu des déclarations de Roussel), je ne vois vraiment pas où tu vois un soutien de toute la gauche, et plus que de la droite.

https://aplutsoc.org/2025/08/15/face-au-sommet-des-brigands-le-communique-de-la-honte-de-j-l-melenchon/
thelastone publié le 24/08/2025 à 12:56
Ippoyabukiki Toujours mieux que de fournir des armes a un état génocidaire ou de coloniser un pays (Irak) pour son petrol , et je parle même pas de la chine et ce qu'ils font avec les enfants ou les Ouïghours,t'as le cerveau tellement lavé que ça pue le detergent .. donc ferme ta grosse gueule le raciste , tu vas donner de leçons a personne ici.
tokito publié le 24/08/2025 à 13:17
famimax Tripy73 mibugishiden : Les médias appartiennent autant à des milliardaires de "droite" que bien à "gauche".
Le média de Guillaume Meurice est financé par un milliardaire, Libé aussi par exemple
Le Monde est de sensibilité de centre gauche,
In fine, l'idéologie s'adapte en fonction des intérêts et jamais l'inverse

Le prisme droite/gauche n'est pas très pertinent pour analyser ces milliardaires du point de vue du clivage.
Il faut séparer le libéralisme économique, le libéralisme sociétale et le "wokisme" (et encore, faut-il définir correctement ce dernier).
Typiquement un socialiste Vénézuélien appliqué en France serait vu comme réac car hyper nationaliste et conservateur sur les questions LGBT, tout ça est relatif alors qu'il est de gauche là-bas.
Un Mélenchon de 2010 (que j'ai connu IRL), c'est presque plus à droite qu'un Bardella aujourd'hui

Pour revenir au sujet, je me moquais de l'hypocrisie de ces chevaliers blancs qui aiment à afficher la vertu qu'ils n'ont pas. Ils préfèrent traiter de facho tout ceux qui ne valident pas la dernière posture ridicile à la mode et qui oublient l'essentiel.
unpeu publié le 24/08/2025 à 13:27
thelastone étrangement les seuls exemples que tu as sont en rapport avec des musulmans... tu sais que le communautarisme (te sentir proche de personne uniquement car ils ont la même religion que toi) ça équivaut au racisme ?
Je constate que tu es un bel extrémiste qui a bien retenu toute sa petite leçon youtube.
Evite de me parler merci, je ne souhaites pas etre fiché S car je te répond
thelastone publié le 24/08/2025 à 13:32
Unpeu Les enfants chinois c'est des musulmans ? Aller ftg, malheureusement les pays qui prennent cher sont généralement des pays musulmans mais je peux te sortir le Vietnam si tu veux c'est juste que t'étais probablement pas né donc a quoi bon ?
Du coup le raciste tu vois bien que t'es raciste puisque le simple fait de prendre des pays musulmans (a juste titre ) comme exemple tu me traité de fiché s
Aller dégage va voter marine .
neetsen publié le 25/08/2025 à 06:58
alors j'ai trouvé le jeu sublime, pas en termes de DA mais de graphismes pur
par contre j'ai pas réussi à accroché, l'environnement ne me donnait pas envie et j'ai trouvé le jeu super fade
rogeraf publié le 25/08/2025 à 08:06
Gratuit, c'est toujours bon a prendre. Le jeu est dans les 15 balles actuellement et dispo GamePass. Non là on va pas dire c'est du grand UbiSoft
mibugishiden publié le 25/08/2025 à 16:39
tokito moi ce qui me genes en France c'est le subventions que touchent les medias, Liberation, Figaro, Le Monde, L'Humanité touchent de tres grosses sommes alors que ces medias appartiennent à des millionaires ou milliardaire de Droite (Dassault pour le Figaro) ou de Gauche (Pigasse pour le Monde ou Drahi pour Liberation), c'est juste un scandale d'etat qu'on subventionne avec des medias privés avec le pognon du contribuable quand ces journaux appartiennent à des gens remplis de fric.
mibugishiden publié le 25/08/2025 à 16:47
famimax les gens de droite n'aiment pas l'Arabie Saoudite ni Ben Salmane qui finance le terrorisme islamique et fais de l'entrisme en Europe, d'ailleurs je suis assez surpris que tu ne soutienne pas ce pays toi qui est tres à gauche

Sinon pour le jeu ca fait quand meme pitié de voir Ubisoft mendier des sous à l'Arabie Saoudite, ca colle pas trop avec les valeurs pseudo "humanistes" de Ubi et leur delire LGBT, on en parle des LGBT en Arabie Saoudite ? Non hein, mais bon le pognon n'a pas d'odeur comme on dit, peu importe le pays qui allonge le fric tant que le fric est la leur valeurs s'envolent.
famimax publié le 25/08/2025 à 18:42
mibugishiden Franchement, je ne sais pas où vous allez chercher ces soi-disant "gens de gauche". A part quelques faux auditeurs qui appellent le standard des Grandes Gueules ou de L’Heure des Pro pour faire croire à ça, je n’en ai jamais vu. Dans mon entourage, qu’il s’agisse de gens de gauche, d’extrême gauche, d’écolos, de féministes, etc..., tout le monde vomit sur ce genre de pays de merde
