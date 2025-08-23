Assassin's Creed Mirage : confirmation de l'extension surprise en deal avec les saoudiens de Savvy
La rumeur était donc vraie : Ubisoft
a fait un accord avec le groupe saoudien Savvy pour le développement d'une extension surprise pour Assassin's Creed Mirage
.
Ce DLC sera totalement gratuit, offrira un nouvel arc scénarisée à Al-Ula au IXe siècle (Arabie Saoudite, forcément) et offrira même des améliorations de gameplay que l'on pourra retrouver dans le jeu de base. Sortie prévue d'ici la fin d'année.
publié le 23/08/2025 à 09:11 par Gamekyo
Quand les jeux servent a faire de la pub
T'es plus en sécurité en AS qu'en France actuellement.
Quoique les pretendus non-binaires ne risquent rien en Arabie Saoudite, au pire il suffit de modifier son pronom dans sa bio Twitter
Et si toi meme tu es arabe, c'est encore pire. Ca veut dire que tu as toi même gobé la propagande du FN : "tous les memes".
Et donc laisse moi te l'apprendre : un tunisien, n'est pas un algerien, n'est pas un marocain, n'est pas un egyptien, n'est pas un syrien, n'est pas saoudien.
Comme un francais, n'est pas un espagnol, n'est pas un allemand, n'est pas un britannique, n'est pas un italien. Et pourtant dans le tas il y a des pays latins donc avec des cultures tres proches. Mais aussi des grandes différences.
Je te laisse donc refaire le point avec des préjugés et ton racisme.
m'enfin ça c'est une explication bisounours parce que vu la gueule des coms la vérité est ailleurs
Ca ne veut pas dire que c'est mal. Juste qu'on peut le souligner. C'est du softpower.
Mais bon si tu veux t'enfermer dans une pensée dogmatique
Non mais serieusement retourne ecouter ta propagande sur internet.
A quel moment aux us tu risques la prison pour homosexualité ?
A quel moment les femmes n'ont pas les memes droits que les hommes ?
Franchement ferme la
Edit : tokito En relisant ton message, j’avais compris au départ que tu voulais dire que les "woke" ne dénonceraient pas ces partenariats (sous prétexte que…), au final j'ai pas comprit le message que tu voulais faire passer
la propagande de Gauchiasse t' a bien lavé le cerveau, le pire c' est que vous défendez les pires Pays d' Extreme Droite du monde. Comme quoi, l' extreme droite c' est le bien
Le jeu prendra place en Arabie Saoudite certes, mais il y a plus de mille ans, est ce qu'on peut parler de soft power ou placement de produit ? C'est une question honnête.
Sutout après le tsunami de jeux US ou autre qui font l'apologie de leur culture contemporaine au travers de bien des jeux comme cité ci-dessus.
"?le pire c’est que vous défendez les pires pays d’extrême droite du monde"
Je comprends pas de qui ni de quel pays tu parles ? De l’Ukraine?? Parce qu’il y a aussi des milices d’extrême droite qui combattent les Russes ? En plus avec la position ambiguë de LFI (et même récemment du PCF, au vu des déclarations de Roussel), je ne vois vraiment pas où tu vois un soutien de toute la gauche, et plus que de la droite.
https://aplutsoc.org/2025/08/15/face-au-sommet-des-brigands-le-communique-de-la-honte-de-j-l-melenchon/
Le média de Guillaume Meurice est financé par un milliardaire, Libé aussi par exemple
Le Monde est de sensibilité de centre gauche,
In fine, l'idéologie s'adapte en fonction des intérêts et jamais l'inverse
Le prisme droite/gauche n'est pas très pertinent pour analyser ces milliardaires du point de vue du clivage.
Il faut séparer le libéralisme économique, le libéralisme sociétale et le "wokisme" (et encore, faut-il définir correctement ce dernier).
Typiquement un socialiste Vénézuélien appliqué en France serait vu comme réac car hyper nationaliste et conservateur sur les questions LGBT, tout ça est relatif alors qu'il est de gauche là-bas.
Un Mélenchon de 2010 (que j'ai connu IRL), c'est presque plus à droite qu'un Bardella aujourd'hui
Pour revenir au sujet, je me moquais de l'hypocrisie de ces chevaliers blancs qui aiment à afficher la vertu qu'ils n'ont pas. Ils préfèrent traiter de facho tout ceux qui ne valident pas la dernière posture ridicile à la mode et qui oublient l'essentiel.
Je constate que tu es un bel extrémiste qui a bien retenu toute sa petite leçon youtube.
Evite de me parler merci, je ne souhaites pas etre fiché S car je te répond
Du coup le raciste tu vois bien que t'es raciste puisque le simple fait de prendre des pays musulmans (a juste titre ) comme exemple tu me traité de fiché s
Aller dégage va voter marine .
par contre j'ai pas réussi à accroché, l'environnement ne me donnait pas envie et j'ai trouvé le jeu super fade
Sinon pour le jeu ca fait quand meme pitié de voir Ubisoft mendier des sous à l'Arabie Saoudite, ca colle pas trop avec les valeurs pseudo "humanistes" de Ubi et leur delire LGBT, on en parle des LGBT en Arabie Saoudite ? Non hein, mais bon le pognon n'a pas d'odeur comme on dit, peu importe le pays qui allonge le fric tant que le fric est la leur valeurs s'envolent.