Replaced affine ses derniers plans : gameplay, fenêtre de lancement et annulation sur Xbox One
Tout comme Hollow Knight Silksong, un certain Replaced commence à voir la fin de son long développement. On nous l'avait de base promis pour 2022 avant de multiples reports consécutifs mais 2026 semble être suffisamment la bonne pour que l'équipe puisse enfin affiner ses derniers plans :

- Ce sera pour le printemps 2026
- Toujours sur PC/Xbox/Game Pass
- Le dernier trailer (avec sûrement la date) sera livré avant la fin d'année
- Un nouveau trailer nous montre l'évolution graphique du projet

UPDATE :

- Abandon de la version Xbox One
- Ajout de gameplay





publié le 25/08/2025 à 14:18 par Gamekyo
commentaires (13)
sasquatsch publié le 25/08/2025 à 14:24
Ze indie game que j'attends le plus...
mattewlogan publié le 25/08/2025 à 14:56
Le jeu a vraiment quelque chose , pour l’instant Par contre les combats c’est un peu mou quand même.
altendorf publié le 25/08/2025 à 14:57
mattewlogan Yep, j'ai un peu de mal en voyant le gameplay des combats, mais d'ici 2026 ils peuvent encore affiner le tout.
zekk publié le 25/08/2025 à 15:29
Les combats m'ont fort refroidi
iglooo publié le 25/08/2025 à 15:54
L'ambition est très très forte en tout cas: un seul plan séquence fluide et intégré, y'a du taf.
malroth publié le 25/08/2025 à 17:22
altendorf les combats ne changeront pas, faut etre realiste, c'est un parti pris de leur part.

Apres il me tente bien quand meme, pour sa DA, ambiance...ect. Le gameplay ça sera sans doute OK/Correct mais sans +
cail2 publié le 25/08/2025 à 22:01
zekk
Pareil, trop long, peu varié dans les patterns et vaguement chlostrophobique. Les ennemis on dirait des sacs à PV. Dommage...
zekk publié le 26/08/2025 à 06:16
cail2 C'est clair, grosse déception à ce niveau !
sickjackz publié le 26/08/2025 à 06:20
Je trouve la DA magnifique mais le gameplay mon dieu...
sonilka publié le 26/08/2025 à 09:12
En espérant que le jeu ne mise pas tout sur sa DA. Et que le studio le fasse sortir sur les autres supports.
mrvince publié le 26/08/2025 à 10:07
Je trouve pas ca si catastrophique que vous le dites au dessus. A voir.
gasmok2 publié le 26/08/2025 à 11:29
DA sublime, mais ça m'a l'air d'un mou
kakazu publié le 26/08/2025 à 12:16
J'aime pas du tout ce mélange de 3d et leurs persos cette bouillie de pixel, le contraste est trop visible
Replaced
Nom : Replaced
Support : PC
Editeur : Coatsink
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
