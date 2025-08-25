Replaced affine ses derniers plans : gameplay, fenêtre de lancement et annulation sur Xbox One
Tout comme Hollow Knight Silksong, un certain Replaced commence à voir la fin de son long développement. On nous l'avait de base promis pour 2022 avant de multiples reports consécutifs mais 2026 semble être suffisamment la bonne pour que l'équipe puisse enfin affiner ses derniers plans :
- Ce sera pour le printemps 2026
- Toujours sur PC/Xbox/Game Pass
- Le dernier trailer (avec sûrement la date) sera livré avant la fin d'année
- Un nouveau trailer nous montre l'évolution graphique du projet
UPDATE :
- Abandon de la version Xbox One
- Ajout de gameplay
Apres il me tente bien quand meme, pour sa DA, ambiance...ect. Le gameplay ça sera sans doute OK/Correct mais sans +
Pareil, trop long, peu varié dans les patterns et vaguement chlostrophobique. Les ennemis on dirait des sacs à PV. Dommage...